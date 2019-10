Enfermedades y el carné de conducir

Tengo un amigo que me comenta lo siguiente: "Mi mujer no me deja coger el coche, le pregunto el motivo y me responde que ha tenido algún ataque epiléptico y por tanto no puedo coger el coche, según ella".



Me causa satisfacción que una pareja de septuagenarios tenga la lucidez para decidir que bajo el riesgo de un ataque epiléptico inoportuno no se puede coger el coche.

Me causa indignación que el Gobierno de España no tenga legislado el tema de las enfermedades con el riesgo de la conducción, el matrimonio tiene más capacidad que todo un sistema.



Opino que si un médico detecta una enfermedad que afecta a la atención que debe tener un conductor, debe prohibirle conducir hasta su recuperación, debe hacerle firmar un recibí donde le comunicará la prohibición temporal o definitiva y al mismo tiempo pasarlo a la DGT.



Puede que la ley de protección de datos sea tan "cortita" que impida este tipo de comunicados, pero no pido que el problema salga en el BOE ni en las famosas redes sociales, solo debe saberlo el médico, el enfermo y la DGT.



Más de 1, de 2 y de 3, se han reído de mi, por haber dicho en las revisiones del permiso de conducir que me habían operado de cataratas, lo que me ha obligado a renovar cada 3 años y no cada 5, como es habitual a mi edad. En general ¿cuenta la gente sus achaques peligrosos cuando pasa la revisión médica para renovar el carnet de conducir?



Me temo que no, de ahí que un tema tan peligroso para todos los usuarios, tenga un control firme y real por las autoridades, podría contar alguna otra historia tenebrosa, pero me imagino que en la mente de quién lee esto (suponiendo exista alguno) hay muchas historias parecidas a esta.