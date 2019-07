No hay futuro sin historia objetiva

La mayoría no conocimos la década de 1930.

Políticos de media tinta destrozaron el sueño común...

Políticos ansiosos de poder...

Políticos que decían, MINTIENDO, que les dolía el dolor ajeno...

Políticos alimentados con sangre de pueblo llano...

Políticos perdidos en el desierto del odio sin sentido...

Políticos especialistas en crear mártires... FUSILAR LOS SUEÑOS...

Hoy, julio 2019, SI ALGUIEN DIJESE QUERERNOS, nos daría un consejo:

¡Leer la historia, sin fechas...! ¡Leer la historia pensando...!

¡Leer la historia, sus raíces...! ¡sus páginas... Sus consecuencias...!

¡Leer la historia, SU TESTAMENTO...!

Hoy, julio 2019, limpiemos la historia, borremos partidos...

Borremos clases, borremos categorías...

Leamos la CONSTITUCIÓN... Subrayemos su FIN...

Cojamos la CONSTITUCIÓN... Defendamos su vigencia...

Nada es eterno en este mundo, sólo los sueños vuelan...

No merece hacer futuros con sangre ajena...

Eso no es HISTORIA...

Eso es SUSPENDER en CONVIVENCIA...

No merece la pena...

Los entierros serán de primera o de segunda, pero...

El POLVO vuela e IGUALA TODO...

¡LEER LA HISTORIA¡

¡TODOS LOS DÍAS LEER LA HISTORIA!