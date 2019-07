Carta de despedida a Albert Rivera

Yo también me voy, sí, me voy. Dejo mi afiliación y mi cargo de coordinador en un pequeño pueblo de Alicante. Llevo tiempo tratando de no hacerlo, pero ya no me quedan excusas para seguir en Ciudadanos. He pasado por momentos de “no te muevas, o no sales en la foto”, y yo no quería salir en la foto; otras veces me dijeron que debía aceptar para las listas a gente que no era del partido, pero que traerán perfiles nuevos y mejores, y así lo defendí ante mis compañeros, después resultó que no eran nuevos, que eran antiguos compañeros del PP, amiguetes, y enchufados, y algunos con mochilas a las espaldas, y al tiempo arrestados por la guardia civil, etc, que han traído mala imagen en la población, se le ha expulsado temporalmente, pero la mochila ya la llevaban de antes. Me han dicho que las cosas se solucionan en casa, pero nunca había tiempo ni reunión donde se pudiera decir o comentar las discrepancias. Me obligaron infinidad de veces a justificar lo injustificable, en beneficio del interés general y no el particular, y ya son demasiadas, y en realidad se defendía el interés particular sobre el general.

Y cuál es la solución que me presenta Albert Rivera, que si no estoy de acuerdo con todo esto me vaya y forme otro partido. Pues dos cosas: primero, el partido no es suyo, hubo gente que lo formó antes de que usted entrara, y por lo tanto no es nadie para echar de esa forma a los afiliados; y segundo, el no estar de acuerdo con algunas decisiones no es estar en desacuerdo con el pensamiento ideológico, ni las propuestas del partido. Se pueden compartir las ideologías y propuestas, pero no las formas de llevarlas a cabo, y usted al que le propone otra forma de hacer las cosas, le pide se vaya y le deje su sillón tranquilo. ¿Eso es todo lo democrático que puede ser? Me ha desilusionado mucho, era mi última esperanza política de ver un partido que defiende lo mejor para España antes de entrar a la tercera edad y jubilarme. Me quedan dos meses para hacerlo y me voy decepcionado, sin esperanzas, al final han primado los intereses particulares sobre el interés general. Esto ya lo he visto anteriormente y desde fuera en otros partidos y nunca creí que fuera a pasar en Ciudadanos, pero el tiempo destapa las cosas y te hace entender porque se eligen a ciertas personas para conducir el partido, como Argueso o Crisol.

Lo he intentado, bien sé que lo intenté hasta el último momento, pero mi conciencia me dice que no puedo seguir colaborando con este partido y sus formas, aunque siga creyendo en sus propuestas. Gracias a todos los que me han acompañado en este camino, me he cruzado con muy buena gente. Y a los que también estaban pero no eran tan buenos, buen camino, que el destino les depare un camino largo y lleno de experiencias, como diría Kavafis, para ver si aprenden y pueden llegar a buen fin en Ítaca.