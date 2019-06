El western es el cine americano por excelencia, el único género cuyos orígenes se confunden con los del cine: desde el principio del cinematógrafo hasta nuestros días, se hacen películas del Oeste. En los últimos meses hemos asistido al estreno de varias de ellas como "Sin Piedad", "Deadwood" o la que en este artículo nos ocupa, "Los Hermanos Sisters".

Esta película del francés Jacques Audiard nos adentra en el salvaje y fraternal Oeste. Este western reflexivo interpretado por Joaquín Phoenis, John C. Rell y Jake Gyllenhall, entre otros, está basado en la novela de Patrick Dewitt. Triunfó en la pasada mostra y fue vista en el último Festival de Cine de San Sebastián.

Estamos en 1851. Charlie y Eli Sisters son una pareja de hermanos asesinos, y mientras uno se encuentra en su ambiente, el otro sueña con una vida más apacible. Sus diferencias saldrán a la luz durante una de sus misiones por el salvaje Oeste. Dice el director que: "Nunca antes había pensado en hacer un western. De hecho, no era un género que me llamase la atención, pero lo que me ganó fue el tema de la fraternidad y el vínculo entre dos hermanos que han crecido en un entorno hostil".

Estamos ante un film intimista que se desarrolla en el salvaje Oeste, con unos grandes actores, una gran fotografía y la banda sonora de uno de los grandes: Alexandre Desplat.