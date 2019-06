Ciudanos ante el espejo

Apreciado Albert:

Espero que no te moleste que te tuteé porque yo soy uno de los miles de ciudadanos anónimos que ha votado al partido que diriges. Incluso podría ser militante de base si no hubiera sido por el veto de algunos dirigentes de la organización a mi ingreso en el partido en la agrupación de Ávila, porque no les parecía adecuado que una persona como yo, que había estado afiliado a Vox en sus inicios, pasara a ser su compañero de partido en un maniqueo y ridículo cordón sanitario.

Quería expresarte que siento un cierto desconcierto con la posición de tu partido respecto a dos ejes clave en la política española: el gobierno de Sánchez y la relación con Vox. Intentaré explicártelo brevemente:

He leído editoriales de medios de comunicación de diferentes posiciones ideológicas y que en general coinciden con la conveniencia de que Ciudadanos apoye directa o indirectamente la investidura de Sánchez. Tengo que manifestarte que, como votante de Ciudadanos, no me gustaría que el partido cambiara de discurso de la noche a la mañana y donde dijisteis digo digáis ahora Diego. Pero más me sorprendería que pudiendo evitar un gobierno entregado a nacionalistas y populistas de izquierda y populista de aldea, no hicieras nada para evitarlo. Un “no es no” por principio no es una política inteligente, cuando ésta es el medio para llegar a acuerdos que permitan conseguir fines más elevados. Y un enfoque pragmático de la política implica no cerrar puertas al diálogo si el mismo sirve para alcanzar el objetivo de conseguir un gobierno que proteja la unidad de España y que no ponga en riesgo el bienestar de los españoles. Yo creo, Albert, que el diálogo hay que ejercerlo y que el acuerdo hay que intentarlo. Otra cosa sería un “no es no” si el diálogo ha sido infructífero y el acuerdo imposible. Entonces estaría más que justificado.

El segundo asunto, la relación con Vox, me parece que deberíais reconsiderarlo. Es claro que Ciudadanos y Vox están lejos en muchos prisncipios programáticos, pero están cerca en otros. El diálogo y el acuerdo en lo que se está cercano es positivo para implementar políticas que afectan a los ciudadanos. Vox es un partido de derecha extrema, pero no es un partido antisistema. Tu participaste en un programa de televisión con Iglesias en el que manteníais un diálogo distendido desde la discrepancia. ¿Es que acaso Iglesias es menos antisistema que Abascal?

Desearía, Albert, que no nos fallases a los ciudadanos que consideramos que un partido como el que diriges es necesario para centrar la política española y evitar el frentismo histórico de derecha e izquierda. Desearía que dominara el objetivo del bien común por encima del deseo de erigirse en uno grupo político dominante.

Albert, me gustaría que cuando por la mañana te levantes y te mires en el espejo, ese instante claro en el que nos damos cuenta de quiénes somos, tengas la capacidad de ver la realidad y no la fantasía y, en consecuencia, tus acciones sean las que sirvan para transformar esa realidad y no aquellas que alimenten tus fantasías.

Un saludo de un votante que te desea el mejor de los juicios en la esperanza de que sirve para ayudar a España.