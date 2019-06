Si Hernán Cortés fuera francés

Si Hernán Cortés hubiese sido francés, den por seguro que las grandes avenidas y calles principales de las ciudades y pueblos de Francia llevarían su nombre. Sin duda una gran estatua del Conquistador ocuparía un lugar destacado en París, y no hablemos de las escuelas o centros culturales que llevarían con orgullo su nombre. En definitiva, la grandeur y el chauvinismo con nombre español.

Pero en España, las cosas son bien distintas. A excepción de su patria chica, Extremadura, o alguna que otra capital de provincia, el nombre de Hernán Cortés pasa prácticamente inadvertido. En Madrid, no deja de ser llamativo que la calle que recuerda al conquistador extremeño sea diminuta, casi escondida. Tan oculta como la conmemoración –deberíamos hablar de ensordecedor silencio- del 500 aniversario de la conquista de México en 1519. ¿Y eso por qué? ¿Por humildad? ¿pudor? ¿vergüenza? Simplemente por no herir los sentimientos de nuestros amigos mexicanos, ya que ahí “ese tema es complicado”, según reconoció recientemente el Ministro de Cultura de España.

Pero Hernán Cortés sólo es la punta del iceberg de los grandes héroes españoles apartados o caídos en el olvido. ¿Quién se acuerda, -por sólo citar uno, ya que la lista sería demasiado larga- del almirante Blas de Lezo, que derrotó en Cartagena de Indias a una flota británica muy superior en número? ¿Cuántas películas cuentan sus aventuras y hazañas? No busquen. Ninguna. Es más. Volviendo a nuestro callejero de Madrid, hubo que esperar a 2010 para que le dieran ese nombre a una avenida. Sin embargo, ese pequeño homenaje simbólico se quedó en nada, ya que ese mismo día, a Cantinflas, el cantante de Los Secretos, Imperio Argentina o Jesús de Polanco les dedicaban también una calle.

Libros recientes, -como el fantástico Imperiofobia y leyenda negra- tratan de esa injusta leyenda negra, verdadera losa sobre la historia de España. Empezaron los Países Bajos e Inglaterra hace siglos con la finalidad de derrumbar la imagen de la entonces todo poderosa España. Pero han pasado los años y, bien por ignorancia o por un sentimiento de culpabilidad y autoflagelación, los que más denigran su historia suelen ser los propios españoles. Tampoco ayudan los deficientes programas de historia en las escuelas…

A la espera de algo tan improbable como que los libros de texto recuperen a los grandes héroes de España, Le Puy du Fou -el primer parque temático europeo que ofrece un gran viaje en el tiempo, con impresionantes espectáculos históricos en vivo, está a punto de abrir sus puertas en Toledo. Nos propondrán un auténtico recorrido a través de la historia y de las raíces de nuestro país. Que tenga que ser un francés el que venga a poner en valor la historia de España, con objetividad y sin tapujos sobre la prepotencia de Napoleón y su Pepe Botella, puede parecer el colmo pero ¿por qué no lo ha hecho un español? No es por casualidad por lo que Le Puy du Fou ha decidido establecer en España su primer gran parque fuera de Francia. Para ellos, era evidente, con tanta riqueza cultural e histórica. Y con tantos grandes héroes españoles, los niños no necesitan a Mickey, Pokemon o Batman para pasar un buen rato.

Y es que conseguir poner en valor la historia de forma agradable y lúdica es algo que los del Puy du Fou saben hacer muy bien. Prueba de ello son sus más de 2 millones de visitantes en Francia. ¡Y eso que el parque no está en París sino que está situado en medio de la nada! Eso demuestra que las familias se lo pasan en grande, viendo espectáculos llenos de efectos especiales y cargados de emoción, como unos juegos a lo Ben-Hur en un circo romano, un ataque de los vikingos, un torneo medieval o un espectáculo de capa y espada.

Los grandes olvidados de la ESO como El Gran Capitán, El Cid o María Pacheco están, pues, de enhorabuena. Gracias al Puy du Fou, los niños y no tan niños podrán recordar o descubrir las grandes gestas de la Historia con H mayúscula de España. Una magnífica noticia para todos.