No hay que dudar que vivimos una oleada de reivindicacion feminista llevada al extremo, no hay que buscar mucho para ver pintadas y cánticos de “si es aburrido mata a tu marido”, hay que tener la certeza de que la sociedad ya ha cambiado y hay un fuerte movimiento que nos está más que avisando, nos está poniendo en bandeja lo que nos deparan los años, un cambio en el modelo familiar, en la forma de ver la vida y un roto en el pantalón que ahora está de moda. Por supuesto y siempre bajo mi única opinión, mucho de los movimientos salientes son un populismo bastante barato y que además utiliza a jóvenes para llevar a cabo ideas y reivindicaciones de otros, como en cualquier populismo.

Pero después de decir lo que ya sabemos digamos lo que no se dice, es un problema de hace muchísimos años, puesto que el reventón de machismo no sólo era machismo era un modelo “tradicional” en una España no tan lejana y eso tenía que dinamitar.

Desde 2003 a nuestros días ha habido 995 víctimas y subiendo por violencia de género superando así a lás víctimas del terrorismo de ETA. Como hace unas semanas decía la presentadora Carme Chaparro a la candidata a la Comunidad De Madrid por VOX, Rocio Monasterio, no se está comparando unas víctimas con otras pero tampoco son víctimas de una tontería que a veces con esos discursos es lo que se puede llegar a interpretar, chiringuitos y discursos contra la familia... no es así, como bien decía la periodista, a los terroristas de ETA se les juzgaba con unas penas determinadas, de una manera aparte, para bien y para mal en sus casos.

¿Por qué no hacer con los casos de violencia de género lo mismo? Como repito desde que se comenzaron a contar en 2003 superan a un terrorismo que ha sacudido nuestro país durante 50 años. No se es menos humano por decirlo, no sé es un populista por decir con palabras la realidad, no sé es un mentiroso por atreverse a decir que tenemos, desde hace años, un grave problema en nuestro país y que hay que reivindicar, pero todos, hombres y mujeres, por nosotras y por ellos, porque necesitamos una regulación y una solución.

Por las voces que se atreven a decir la verdad y que inspiran artículos como este y también porque algún día las voces de los políticos sean sensatas.