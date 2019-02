Honradez hasta en la rebeldía

Casualmente, hace unos días, escuché un breve programa sobre actualidad política en el que realizaron una pequeña entrevista a don Santiago Espot, según parece “independentista catalán convencido por principios personales”.

Me sorprendió la claridad de sus ideas políticas con las que puedo estar o no estar de acuerdo pero más todavía me sorprendió su capacidad crítica sobre la verdadera realidad política catalana y su discurso ético sobre la misma.

Brevemente describió las tres categorías de los que se quieren incluir en el “independentismo catalán”:

Primera.- Las clase “alta”, “burguesa”, que ha vivido y quiere seguir viviendo, siempre, muy bien situada bajo el paraguas del discurso independentista. Discurso de “quiero, deseo, espero, llegará... Mientras, mantendremos un pugilismo amañado que nos mantenga en el “Estatus social que nos merecemos”.

Segunda.- La masa, juvenil, universitaria y los medios de comunicación; generaciones de chavales “reeducados ideológicamente” con la pasividad de todos los políticos, catalanistas, nacionales y hasta europeístas... El odio, la negación de España, las mentiras programadas, la falta de libertad en la educación, ¿quién lo ha permitido? ¿Quiénes han mirado a otra parte del ring? ¿Quién ha regado de dinero fácil a todos esas asociaciones, club, etc...? ¿Quién seguía transfiriendo dinero de todos los españoles conociendo lo que estaba sucediendo año, tras año, década tras década?...

Tercera.- El honrado independentista, convencido. Ese no vive del independentismo... Ese no cobra por figurar en los Parlamentos... Ese no se sube al “ring” y luego pasa por caja... Ese es fiel a sus ideas y luchará cara a cara... A lo mejor equivocadamente, pero nunca comiendo de su discurso en la misma mesa del que se quiere separar.

¡Enhorabuena señor Don Santiago Espot!