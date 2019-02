Leo en algunos medios artículos que, quizás por mi situación personal actual, me sorprenden tanto como me indignan. Es cierto que parto de la base que las opiniones son como los traseros, cada uno tiene el suyo y todas son respetables. Pero el hecho de situarme como blanco de inmisericordes críticas, (que van en la nómina), también me provoca una opinión que voy a compartir con ustedes, amables lectores.

Uno de estos autores esgrime toda una serie de acusaciones insidiosas dirigidas hacia el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, acusaciones que, ¡oh, divina sorpresa!, incluyen multitud de excusas absolutorias para el Gobierno anterior, si, el de los ERE, el de la Faffe y lo que te rondaré...

Ansioso por abrirle la SE40 de vuelta a San Telmo a Susana, y consciente de que actualmente el PSOE andaluz circula en el camino de cabras de la oposición inoperante, el autor osa predecir el fracaso del gobierno del cambio. Y no se conforma con eso, a 20 días del inicio del Gobierno con las Consejerías aún por definir sus políticas, habla de fiascos, de políticas erróneas y de todos los mantras que usan los socialistas en su recién estrenada oposición destructiva. Todo un alarde de dependencia y subjetividad periodística.

La ciudadanía tiene que saber que lo que los socialistas han dejado en las Consejerías es un campo sembrado de minas en el que va a ser difícil lograr emprender políticas. Y es que el lastre de los 36 años de socialismo no es poca cosa. Por poner un ejemplo: ¿Saben que el Gobierno actual va a tener que pagar todas y cada una de las múltiples condenas judiciales de los socialistas? Y no son excusas, son realidades.

Uno llega a plantearse si los socialistas serán capaces de ser tan perjudiciales para los andaluces en la oposición como lo han sido en el gobierno. Una cosa es segura: que lo van a intentar, todo apunta a ello.

Hay una cosa clara, lo haremos mejor, mucho mejor, que a la vista de lo que empezamos a conocer no es una empresa muy compleja.