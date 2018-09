Ellas también son parte del sistema

Empezaré por el final. Gracias a todas la Enfermeras -sí con mayúsculas- eventuales, que este verano han hecho posible que en nuestra sanidad pública en Castilla y León se hayan podido seguir prestando unos cuidados de calidad excelentes al tiempo que los que lo venimos haciendo a lo largo de todo el año hemos podido disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Como enfermero con unos cuantos años ya de ejercicio profesional quiero agradecer a todas ellas todo cuanto me han enseñado. Parece que por su bisoñez no puedan hacerlo, y si, esa es una de las grandezas de nuestra profesión. El feedback entre enfermeras ya veteranas y quienes acaban de terminar sus estudios es algo enriquecedor para ambas partes y es así como se consigue que el cuidado que dispensamos a nuestros pacientes no se vea mermado durante los meses de verano.

Son compañeras que por su alto nivel académico y profesional, gracias a las mejoras de los estudios del grado de Enfermería que se han producido en los últimos años, hacen que su día a día en el cuidado de las personas que atienden en los diferentes ámbitos de nuestro sistema sanitario sea de una alta calidad y eficacia. Reconocido por todos.

Gracias también por abrirnos los ojos a quienes desde una posición de confort en ocasiones no os hemos recibido como merecéis. La presión asistencial, el bajo ratio enfermera/paciente, la congelación de nuestros salarios, etc, hacen que en ocasiones “paguemos” con vosotras nuestras frustraciones. Si alguna de vosotras no os habéis sentido arropadas y bien recibidas, lo siento; os pido perdón en nombre de quien así lo hizo. No todas somos iguales.

Hace unos días y antes de que acabara su contrato, hablando con una de mis compañeras, yo le venía a decir que hay ocasiones en las que “lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa”. Tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort. Terminamos acomodándonos. Una cosa es no pensar en grande y otra aferrarse al “siempre ha sido y se ha hecho así”. Si seguimos así, no avanzamos, se nos pasa la vida. Además en esa maldita zona de confort en muchas ocasiones estamos instalados en lo malo conocido, e incluso tóxico. Ella concluía con un: "si somos positivos el trabajo diario lo asumes con otro talante y desarrollas tu actividad de otra manera”. Brillante leitmotiv.

A quienes ya no somos tan nuevos les recordaría que hay que creer en el novato compañero, descubriendo lo mejor que lleva dentro. Al nuevo compañero que llega al grupo hay que hacerle sentir todo su valor, es una enfermera más que viene para sumar.

Y como empezaba, vuelvo a dar la gracias a Raquel, Laura, Amalia, Sergio, Marisa y otras tantas compañeras que con su actitud a lo largo de todo el verano nos habéis brindado la posibilidad a nosotros también de crecer profesionalmente, disfrutando trabajando con vosotras y contagiándonos de un entusiasmo que ojalá -deseo- nunca os abandone.