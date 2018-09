"Cuaderno de Rebeldes"

Jóvenes y rebeldes, manipulables y vulnerables… Son las cualidades y desventajas típicas de una persona famosa con mucho dinero en el bolsillo y que además es un crack en un deporte.

La época del gasto y las compañías hacen mella en la vida de los rebeldes, rebeldes sin causa contra todo y por todo, sin la persona adecuada que te diga que pares antes de que sea demasiado tarde. Si existe esa persona, como si no existiera, porque el caso omiso a sus palabras se hace presente.

Antes y ahora, la fiesta con los colegas y los valientes se hace viral en el consumo de drogas, por una raya no pasa nada, por varios porros tampoco y alguna vez una pastilla. ¿Qué puede ocurrir? ¿Es que no quieres pasarlo bien? ¿Eres un ‘coñazo’?Todo lo haces una vez, dos y tres… Y así hasta que coges la costumbre de sólo consumir el fin de semana y dignamente decir, si yo sólo consumo cuando salgo, pero eso se convierte en una necesidad de más y más, que manipula tu cerebro para rebelarse contra todo lo que no te viene bien.

Dinero y sufrimiento que pierden en vano los familiares, los amigos, que ven cómo una promesa, que sube como la espuma por su valía natural sin sustancias, baja a los infiernos de donde no todos pueden salir, aunque eso no lo cuentan al darte la anfeta.

Te hace perder amigos, por su muerte o porque se volvieron completamente locos, enloquecidos por unos polvos y más tarde puede que en una jeringuilla. En lo que eras bueno ya no lo eres tanto, no lo consigues, tu manera natural de conseguir las cosas se ve estancada con lo de fuera. Sólo fiesta y más fiesta, sentirse guay y poderoso ante las miradas de no cansarse bailando toda una noche y bebiendo alcohol recuperándote.

Pierdes todo, pierdes tu vida, nadie cuenta que hay que volver a empezar como si una enfermedad neurológica se tratase, hablar, escribir. No porque no sepas, sino porque habías dejado de hacerlo, las expresiones cambiaron y el comportamiento y cuesta mucho volver a ser bueno en lo que un día lo fuiste. El tiempo pasó, la familia se decepcionó. Sólo quedas tu con tu lucha.

Pocas personas consiguen recuperarse y dar ejemplo de lo que un día pasaron, como el caso de Pedro García Aguado, quien escribió un maravilloso libro llamado Cuaderno de Rebeldes, quien ahora es una persona que no se parece en nada a la otra persona que tomó como suya siendo un demonio que encierra a la gente en una recuperación costosa, quien tiene la suerte de que los de alrededor tiren de él para volver a ser lo que un día vino al mundo.

Esas personas que hoy en día se drogan, por todas partes, lo hacen desde el enganche que sienten hasta para ligar, usar la droga en muchos contextos, tiene siempre un final. Luego la vía que te puede salvar es un hilo que pende de una remota posibilidad de que se mantenga firme y unido ante las tijeras de la muerte.

La conciencia de las generaciones que vienen y la anti manipulación del mundo del famoso que vemos en la pantalla pequeña sólo un rato y no en su vida real, hace que siga siendo guay colocarse de cualquier manera y con cualquier sustancia, la heroína da miedo. Y, ¿por qué no da miedo la cocaína? O las pastillas, que no sabes realmente que estás tomando, pero hay que aguantar delante de las compañías.

Tenemos el deber de concienciar a la gente que va por el camino equivocado, que algunos consiguen salir pero no todos tienen un clic en su cerebro que les haga querer salir, ni intentarlo. Para ello, tenemos personas que sí han subido de los infiernos para posicionarse otra vez en los cielos. Ellos son los que cuentan la verdad, ellos son los que han salido.