Poliamor en Suiza

El libertinaje es la conducta abusiva de los que dicen defender y crear leyes que después se la saltan a la torera, obligando al pueblo a cumplirlas como corderitos. Son mal vistos, los intercambios de pareja, el poliamor y, todas las prácticas alternativas a la típica relación amorosa.

Todo matrimonio es una relación comercial. Se busca una alianza económica que haga prosperar a la pareja y a sus posibles hijos, además de amor, se supone. En determinadas familias de alto abolengo, los dineros vienen llovidos de los cielos, o más bien, del pueblo que mantiene a la nobleza, tal como en la edad media.

A cambio, estos “Dioses”, nos protegen de todo lo malo, incluidos, golpes de estado. Ejercen con sus prominentes mentes, de guías económicos, que nos organizan el dinero y la hacienda. Salvaguardan las tradiciones que nos caracterizan como pueblo, y, son embajadores insustituibles de la patria.

Todavía, son muchos que se sienten identificados con la nobleza, guardando fiel vasallaje en cualquier circunstancia y situación. Las Bellas montañas suizas, guardan el nido que esconde el dinero bajo la paja, mientras los pájaros pían y pían, alegres con el botín creado por el currela, y, gozado por el Amo.

En realidad son pobres que solo se llevan una bonita comisión por cada factura de gas y electricidad, y, por cada barril de petróleo. Con un presupuesto considerable que es gracias a los trabajadores que mantienen tan próspero negocio. Son educados, cultos y valientes. Como no lo van ha ser. Tienen el apoyo de los más poderosos. La fiel entrega de vasallos que no llegan a final de mes. Una prensa capaz de crear un relato creíble. Un ejército que habría que ver en otras circunstancias. Son intocables por ser aforados, pero no son inviolables y se les puede investigar por una supuesta evasión de capitales a tierras suizas.

Dios nos libre de los mansos poderosos, porque sus fauces son afiladas y voraces.