Gracias Ciudadanos Andalucía

Y llegó el día. Hace ya cuatro años emprendí un camino en el que cada paso me ha hecho crecer. Vuelvo la mirada atrás orgulloso de todo lo que he logrado en todos estos años de sacrificio personal y familiar.

Veo las caras de cientos de compañeros ya amigos, caras que siempre han tenido una palabra amable para mí, a pesar de serles totalmente desconocido. Desde Ciudadanos, un partido político que ya es la alternativa real a los malgobiernos de otros partidos, me han otorgado la tarea de luchar por mejorar la vida de los andaluces formando parte de su lista electoral por Sevilla. Un placer, un orgullo y una tremenda responsabilidad.

Intentaré ser la voz de no sólo de esta familia ciudadana, sino la de todos los andaluces si ellos me otorgan su confianza. He estado varios años defendiendo convivencia de la ciudadanía con mis hermanos Policías Nacionales, otros luchando por los derechos de mis compañeros en un despacho, y ahora ojalá tenga la oportunidad de cambiar las cosas en las instituciones.

Me empuja la responsabilidad con la Sevilla que me acogió con los brazos abiertos hace ya diez años, un pueblo que ya es el mío y en el que he formado una preciosa familia, familia que, dicho sea de paso, es mi guía y orgullo. No me olvido de donde vengo, de quién soy y de todos los que con su confianza y apoyo me han hecho llegar aquí. El pueblo que me vio nacer, (Villagarcía del Llano), del que más orgulloso no puedo estar, junto a una familia entregada en mi formación y felicidad han forjado mi carácter. He sido educado en el respeto y la libertad ideológica, libertad que hoy me hace elegir Ciudadanos como el proyecto de futuro para todos los españoles.

Trabajaré duro para estar a la altura del proyecto de Ciudadanos para Andalucía.