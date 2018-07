Los globos de ETA

Conforme avanza el mes de junio, llega el verano, pese a los intentos de algunos mequetrefes de alterar todos los órdenes de la naturaleza, incluida la humana y variando el rumbo del país.

Los mentirosos del PSOE y aquellos afectos al partido, si bien suelen estar encuadrados en otras profesiones, dedicaciones y negocios están dando un vuelco a nuestra sociedad.

-La democracia es el menos malo de los sistemas políticos -según Winston Churchill, político inglés.

En España tenemos la rara costumbre de batir los récords continuamente, con especial dedicación si es para empeorar la situación de la sociedad. Bajo los lomos de una acémila se encuentra la situación de terroristas y asesinos. Algunas asociaciones y fundaciones de Víctimas del Terrorismo fueron convocadas por el nuevo Ministro del Interior, antes juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a una reunión para “conocerse”. Como es costumbre acudieron con los mejores ánimos, espléndidas sonrisas y, quizá algunos, esperanzas en poder convencer de sus razones contra los terroristas. Algunos, dudosas; otros, cambiantes; el resto, silentes.

Es difícil de olvidar que, no hace muchas fechas, esas mismas personas acudieron al mismo llamamiento por otro ministro titular. ¿Qué tienen en común esas dos reuniones? La ausencia en la convocatoria de una importante asociación, comandada por una persona cuya familia fue diezmada en forma de gemelas y hermano, representante de aquella “Rebelión Cívica”, que sacó a millones de personas a la calle; exigente del lema “Memoria, Dignidad, Justicia” hasta la extenuación; quien ha puesto por delante de sus intereses, salud y familia la petición de no retroceso en materia antiterrorista a los diferentes gobiernos, igual diera la ideología; molesto, incómodo, decir la verdad que nadie quiere oír, tiene su coste.

La exigencia de traslado de presos de la banda terrorista a los establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca por parte de BILDU, ahora enarbola esa bandera el PNV. Ese partido, que apoyó al PP para lucrarse y diferenciar a los ciudadanos de aquella comunidad del norte, respecto del resto de españoles, ofreció sus valiosos diputados a Sánchez Pérez-Castejón para alcanzar la presidencia del gobierno. Esta formación hace suyos los fines, casi los medios, para conseguir hacer efectiva la enésima derrota de las víctimas del terrorismo.

Estas víctimas, tras reunirse con el Ministro Marlaska, declararon que “iban a salir a la calle si se accedía al acercamiento de presos”. Y no se quedaron ahí, no, fueron más atrás. Una Asociación afirmó que “sólo pedimos un requisito a los presos: que repudien a ETA”. ¡Vamos no me jodas! Que se diría de forma coloquial. Ahora piden un gesto insostenible, insustancial e inútil, cuando hace poco se pedían resolver los 379 pendientes y cuyos asesinos ni se han arrepentido, colaborado y cooperado a la Justicia para su resolución. ¿Qué habrán obtenido a cambio?

Una Asociación y una Fundación de ese conglomerado ha estado apesebrada de manera casi continua con el PNV. Si bien su dirigente afirmó que rompían relaciones con dicha formación política, en menos de un año volvieron a darse la mano, besitos, palmaditas en la espalda y recibir jugosas subvenciones con cargo al erario público. Fueron más atrás en la Comunidad Autónoma de Navarra. Allí, Geroa Bai y apoyo de BILDU, tuvo su directivo la desfachatez de participar en unas charlas con ellos.

¿Se sabe el montante de la subvención recibida por dicho acto? Las víctimas de allí se agruparon en una nueva Asociación, exigiendo, reclamando, solicitando que no tuviera lugar ese acto. Se vieron tan claras las vergüenzas del individuo que, días después, presentó su dimisión. Uno de ellos se fue, el otro se queda manejando el presupuesto, ficheros, personal y socios a su antojo y beneficio. ¿Qué credibilidad tienen ustedes que igual abrazan al PP, PNV, Geoa Bai o PSOE? En breve caerán rendidos y forrados de euros en manos del ministro sin cartera y con melena, quien igual viaja a Cataluña, visita a los ex-miembros del gobierno autónomo de Cataluña en prisión preventiva o anuncia el próximo presidente de RTVE.

El Presidente Sánchez Pérez-Castejón ha soltado el globo, anunciando que se van a acercar a los presos de ETA al País Vasco. Es tan mentiroso que, en la propia dialéctica os está engañando: las medidas penitenciarias se hacen sobre individuos, no en grupo. Pero, como la situación de la banda ETA ha cambiado, se comenzará con los mayores de 70 años y enfermos. ¿No iba a ser individual?

¿Vais a convocar a los españoles a salir a la calle? ¿Cuándo? Si tuvierais cojones de verdad, con el dinero que manejáis, la estructura que tenéis y la centésima parte de valentía que demostró don Francisco José Alcaraz Martos, se habrían convocado manifestaciones en toda España hace una semana.

Un globo, dos globos, tres globos: vosotros contad globitos, nosotros oímos mentiras de unos y de vosotros.