Dona médula

Un niño lleno de energía de ganas de jugar, de irse corriendo cuando sus padres le dicen que tiene que lavarse los dientes e ir a dormir, de no querer ir al cole por las mañanas, pero una vez entra en aquel maravilloso mundo, no hay quien le saque de jugar con sus amigos y disfrutar de aprender los colores, a sumar y restar… Hacer dibujos preciosos durante el día.

Cuando llega la Navidad, escribe una carta con una letra digna de médico para pedir a los Reyes Magos unos cuantos juguetes que siempre que se los coge como si fueran sus mejores amigos, un niño que pide a su mamá ir a casa de Raulito a jugar y su mamá le invita a merendar…

La historia este niño no es esa, no pide juguetes a los Reyes Magos, pide una médula en la carta. No pide ir a jugar con su amiguito, pide una médula. No quiere irse corriendo por la casa cuando llega la hora de dormir, esquivando a sus padres, se mete en la cama porque está agotado, deseando una médula. A la mañana siguiente no es que no quiera ir al colegio, no puede, tiene que ir al hospital a ver si han conseguido una médula para él...

Ese niño no pide nada que sea imposible, desde niño pide que le den vida, una vida que ya le dieron y que ahora se ve estancada si nadie dona una médula. Los distintos procesos y tratamientos ya son bastantes para un niño que sólo quiere jugar, que su inocencia se ve interrumpida por un golpe de la vida que aún no comprende, pero su valentía le hace más fuerte que todos los “mayores” que ve a su alrededor, porque sonríe, no busca ni piensa por qué, el niño es más práctico, busca la solución y ¿Cuál es? Conseguir una médula.

Muchos pensarán que donar médula es un proceso complicado, peligroso y hasta doloroso. Es hora de concienciarnos que donar médula es un proceso de varias fases también, no por estar en una lista significa que te llamarán al día siguiente y que eres donante, por tanto un héroe…

Cada año 5.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Muchas necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad. 3 de cada 4 pacientes no tendrá un familiar compatible. El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.

La donación de médula ósea puede salvar vidas y requiere un proceso relativamente sencillo. De todos modos, la información sobre la donación es densa y requiere una lectura relajada. Informarte extensamente es la mejor manera de tomar la decisión de hacerte donante de médula ósea tranquilamente. Recuerda, dar no resulta difícil pero es un compromiso. Una vez inscrit@ como donante voluntari@ de médula ósea estarás a disposición para dar progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre) para cualquier persona del mundo que lo necesite.

La donación de médula ósea…ES ofrecer tu ayuda anónima y altruista a cualquier paciente del mundo que lo necesite.ES un compromiso contigo mismo y con los demás.ES la única donación que se puede hacer en vida y en la que las células se regeneran al 100%.ES la única curación posible para cientos de personas que la necesitan.ES dar VIDA.

NO ES nada relacionado con tu médula espinal sino con tu médula ósea, donde se generan las células madre de la sangre. En el lenguaje coloquial se le llama "tuétano". No tiene nada que ver con la zona de la médula espinal ni sus nervios.NO ES una intervención que elimine tu médula ósea. Se regenera completamente.NO ES dar para otro y luego no poder dar si un familiar tuyo lo requiere. Puedes dar varias veces.NO ES inscribirte como donante exclusivamente por una persona particular sino para cualquier persona del mundo que lo necesite.NO ES peligroso para el donante.

Lo siguiente es inscribirte y esperar a ser compatible con ese niño que no puede ir al cole, con esa mujer que su vida se ve en un paro repentino porque siente que la vida va a contrarreloj o con ese hombre que de pronto siente que por ejemplo una leucemia está acabando con su luz y su vida. No hay mayor héroe que el que da vida y los miedos y las habladurías hacen de este tipo de donaciones un miedo inexistente. Dona médula y donarás vida …