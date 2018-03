Nos están secuestrando Madrid

Soy una enamorada de mi Madrid y de la Gran Vía, que conozco muy bien. No necesitaba, como me ocurrió ayer, tardar cuarenta minutos en coche en ir desde O’Donell hasta Plaza de España, aunque aproveché la oportunidad para observarla de nuevo.

Es una vergüenza lo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid está haciendo con la movilidad. El supuesto carril para peatones de nuestra Gran Vía, vacío. Coches parados en los dos carriles restantes y en ambas direcciones. Una Gran Vía totalmente colapsada de coches, taxis, camiones de reparto. Ayer me pregunté (ya que tenía tiempo, estaba parada): ¿cómo pasaría por aquí una ambulancia o un camión de bomberos, sobre todo este último, si no tenemos margen de movimiento?

Señores de Podemos, Equo o lo que sean…, ya que ni ustedes saben ya lo que son ni a quiénes representan: la Gran Vía vertebra el centro de Madrid, echando una mano a la M-30 y descongestionando dicha circunvalación; siempre fue así y nos ha ido muy bien a todos los madrileños. Cuando uno gobierna a golpe de bombilla, igual que Vicky el vikingo, pasan cosas así. Y esto no son dibujos animados; esto es la vida real y el día a día de personas que trabajan, se mueven y quieren disfrutar de Madrid.

Están consiguiendo que, enamorados de Madrid como yo, nos propongamos no venir al centro, reservar en restaurantes ni acudir a los cines y teatros. Porque están creando una ciudad imposible. Los domingos es una pesadilla poder ir a la ciudad con cortes por todos lados, y encima, la mayoría de las veces se les olvida informar de ello. En una ocasión, mi familia y yo tuvimos que anular una reserva, ya tarde, por un tapón en Atocha.

Y luego está el tema de las bicis. Parece ser que si dices la verdad es que no eres ni deportista ni entiendes lo que pasa con el medio ambiente. Pues miren, señores de gobierno de Ayuntamiento de Madrid, nuestra ciudad no está hecha para ser una ciudad en bicicleta, como ustedes quieren hacer creer. Está muy muy bien que haya bicis, si. Pero la nuestra no es una ciudad llana ni plana ni apta para bicis. Madrid es subidas y bajadas constantemente. Los conductores no estamos habituados a las bicis entre los coches y la ciudad no está diseñada para ello. Deberían empezar a quitar bolardos de hormigón y demás mobiliario urbano que le puede partir el cráneo a un ciclista. Los ciclistas tampoco pueden cruzar por pasos de peatones montados en las bicis, pero lo hacen y nadie les multa por ello.

Ustedes se han autonombrado el principal enemigo de hosteleros, comercios pequeños y grandes, salas de cine, teatro y del madrileño en general.

Madrid es una grandiosa ciudad y debería ser cómoda en todos los aspectos, y que cada uno decida cómo se desplaza, al igual que en otras grandes ciudades, como Roma, Londres o Paris.

Cuento los días deseando poder verles fuera del Ayuntamiento. Como broma, con cuatro años basta.