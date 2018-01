CSIF, tercera fuerza sindical de la seguridad privada navarra

La Central Sindical independiente y de funcionarios ha iniciado el 2018 como tercera fuerza sindical en el sector de la seguridad privada en la Comunidad Foral, por delante de otros sindicatos de fuerte arraigo en Navarra.

CSIF comenzó su andadura en la seguridad privada de esta comunidad en el 2011 con las elecciones de Eulen y hoy tiene representación en varias empresas más como Ilunion, Securitas, Ombuds... Desde el área de seguridad privada nos sentimos orgullosos de colaborar con nuestro esfuerzo en ser la cuarta fuerza sindical de España en el sector.

Todo esto es posible al realizar un sindicalismo sincero, cercano y voluntarioso.

Un sindicalismo dialogante pero firme con las empresas y que no acepta acuerdos con ninguna si no son beneficiosos para los trabajadores. Un sindicalismo de trabajadores para trabajadores. Con trabajadores/sindicalistas que conocen los problemas de primera mano y no desde los despachos.

CSIF Navarra es un sindicato creado gracias a la implicación constante de sus afiliados, cada uno aporta el tiempo y experiencia que puede y donde todos nos ayudamos.

CSIF tiene ocho delegados a sólo tres de UGT detrás ELA con seis y USO con cuatro. El área de seguridad privada de CSIF Navarra agradece sinceramente a sus afiliados y simpatizantes el apoyo prestado y no olvidamos que estamos aquí por ella para ellos

Como reza nuestro actual logo: tu trabajo nos hace mejores.