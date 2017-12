Chinos solteros

Hay días que uno trata de apacentar ideas con tal de digerirlas mejor. Es una cuestión de instrucción mental. Ya les anticipo que esto no tiene mayor mérito siempre que el producto resultante carezca de agentes patógenos. Confieso que para un servidor éstos son suficientes elementos para cocinar entre máquinas.

Resulta que en China se vive una pesadilla demográfica de tal magnitud que la industria de muñecas hinchables está batiendo todos los récords de fabricación dado el excedente de hombres. Así está la China, y no la profunda precisamente, sino que hoy en día la preferencia cultural por los hijos varones, junto con la política del hijo único, ha causado un grave desequilibrio de género. La venta de juguetes sexuales se dispara por el número de solteros. Yo me declaro un gran admirador del pueblo chino, es más, el dueño de un salón de belleza al pie de mi casa, me saluda todas las mañanas con una reverencia silenciosa. No nos decimos nada, pero cada uno pensará en su idioma cualquier cosa y con eso es suficiente.

Hace algún tiempo asistí a un cóctel de variada asistencia social. Algo cultural, pero multicultural. Recuerdo que un chino de los allí presentes se hacía acompañar de su pareja y por esas cosas de amistades compartidas fuimos presentados. Él aprovechó para extender el protocolario saludo: Aquí mi señora esposa hinchable, me dijo. A la que yo dediqué mis respetos con venerada inclinación de cabeza tomando su mano y depositando en ella un suave ósculo. Qué mujer más sonriente y reservada, me dije. Este tipo de mujeres levitan porque gustan de ser admiradas. Son voluptuosas, tienen buena presencia, gozan de buen acabado y nunca se sueltan del brazo de su pareja, lo que indica una gran fidelidad, que no sumisión, porque la mujer hinchable china se ha liberado de prejuicios.

Ahora los chinos manejan el gel de sílice mejor que nosotros la masa de hacer churros. Hoy las muñecas hinchables fabricadas en China son la envidia de cualquier pasarela; son la gama alta de los deseos sexuales y por eso los chinos lo tienen claro. China cuenta con 30 millones más de hombres que de mujeres y en esta desigualdad no cabe otra que el de buscar consuelo. A decir verdad es que se sienten obligados. La soltería en aquél país está haciendo mella y la ciclogénesis sexual está ocasionando una demanda a fábrica como nunca se ha vivido por allí. De manera que los estándares en estas mujeres artificiales pueden culminar los deseos sexuales de cualquier mortal, no solo en simple desahogo, sino en dama de compañía al uso como el caso antes referido. A la vista de ello hoy, cumpliendo los cánones de proporciones y parecidos por encargo, puedes tener en casa a la mejor copia de lo deseable por el módico precio de 1.000 euros. Es decir, se podrá tener un fondo de armario lleno de cuerpos silenciosos como si de camisas para cada día de la semana se tratase. El resto lo pone la imaginación artificial y el orgasmo virtual de la hinchable en cuestión.

La cosa sexual en China está tan al límite que incluso existe un mercado secundario de muñecas hinchables al igual que el intercambio de parejas artificiales. Viene a ser como el cambio de novelas y tebeos allá por los años 50 y 60. Lo peor es el manoseo del artículo porque hoy no suele gustar el ser segundo plato de nadie. Simple cuestión de higiene. Ahora lo queque se lleva es estrenar pareja y apostar por una vida en común de lo más estable. Por eso nada de extraño tiene el salir a la calle, ir de compras o acudir a actos sociales en compañía de tu modelo para hacer valer ante la sociedad que lo de chino soltero es agua pasada. Nunca de mal humor, siempre idéntico gesto y ya operada de estética, a decir de Zheng Hui director de una de las empresas principales de fabricación.

Este tipo de relaciones no solo obedecen al aliviadero seminal, sino que quita presión a los padres de los solteros varones, porque en China la tradición dicta que los padres deben comprarle un piso al hijo varón para que éste se pueda casar. Como verán la fórmula tiene propiedades terapéuticas de alcance. Lo peor de todo será la falta de descendencia directa por vía carnal hinchable; y lo digo porque si algo preocupa a los chinos es no tener a nadie que les cuide llegado a viejos. Y es que nunca hay felicidad completa y en todas las familias cuecen habas. En fin, lo que hay que hacer cada día para no escribir de Puigdemont.