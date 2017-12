Bob Dylan, un año del Nobel de Literatura

Hace un año del 10 de diciembre de 2016. Aquel día se pronunció el discurso que Dylan envió a la academia Sueca de los premios Nobel, leído por la embajadora de Estados Unidos en Suecia, Azita Raji.

En él decía estas palabras escritas por Dylan: "Desde edad temprana, me he familiarizado y he leído y absorbido el trabajo de aquellos que fueron señalados con tal distinción, estos gigantes de la literatura y sus trabajos que se enseñan en las aulas, que se guardan en bibliotecas por todo el mundo y de los que se habla en tono reverente me han causado siempre una gran impresión. Que yo ahora me una a los nombres de una lista así supera, de verdad, cualquier palabra...".

Este premio Nobel de Literatura a Dylan trajo gran controversia. Muchos se preguntaban si las canciones de Bob Dylan son literatura, ¿qué tienen para que le otorguen este premio? Este hombre marcó en los años 60 las líneas maestras de la evolución del Folk y las del Rock y después esos maravillosas canciones con la que fue su compañera y musa Joan Báez.

Sus letras nos transportan a las vivencias, a la vida, a los sueños nunca cumplidos, a la melancolía, a la tristeza y, sobre todo, a la verdad.

Que cada uno juzgue si fue merecido o no. Estas son las letras de algunas de sus muchas canciones: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estar sola sin una dirección a casa como una perfecta desconocida (Like Rolling Stone). ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo llaméis hombre? ¿Y cuántos mares debe surcar una blanca Paloma antes de dormir sobre la arena? ¿Y cuántas veces deben silbar las bombas antes de ser prohibidas para siempre? (Blowin in The Wind). Venid madres y padres de toda la tierra y no critiquéis lo que no podáis entender,vuestros hijos e hijas están fuera de vuestro control.