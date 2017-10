Váyase señor Rajoy, ¡VÁYASE!

Desde 2011, esas elecciones que elegimos por inutilidad de un José Luis Rodríguez Zapatero que gobernara Mariano Rajoy, hemos pasado por esos “momentos difíciles” de los que hablaba Felipe IV el otro día en su intervención, una y otra vez.

Nos quitaron la paga extra aquel mismo 2011, recortaron en sanidad, en educación, un paro por las nubes, quitaron ayudas, la capital sucia por la nefasta gestión de una Ana Botella gobernando pero que nadie había elegido, hemos pasado por el famoso contagio de una auxiliar de enfermería de ébola, y la mala respuesta de Ana Mato, la ex ministra de Sanidad, por la casi privatización de la mitad de Hospitales madrileños.

Por despertar cada mañana y oír en la radio, leer en el periódico o mirar en la televisión, un nuevo caso o dos de corrupción cada día. La muerte de Rita Barberá, la muerte de Blesa, la entrada en la cárcel de viejas glorias de gobiernos pasados, Rodrigo Rato, Ignacio González, Granados… Urdangarín y todo el circo que le rodea.Hemos vivido una reforma laboral nefasta, tramas Gürtel, Nóos, Acuamed… Sueldos congelados desde hace ni se sabe, menos estabilidad y mayor preocupación.

Surgimiento de Podemos, por indignación y aburrimiento de los dos grandes titanes PP y PSOE, que da igual uno que otro, nada hacen, hasta políticos de partidos minoritarios aseguran que el mismo Partido Popular fue el que le abrió las puertas a Podemos, la entrada a las televisiones, tertulias, radio, que les veamos, para seguir su estrategia de desquebrajar el PSOE y con ello la izquierda, como ha ocurrido. Ellos que cada vez que se refieren a Unidos Podemos, parece que son los mismos que los han potenciado a conseguir más de 5 millones de votos.

Hemos tenido que ver cómo Mariano Rajoy, con tal de llegar al poder, ha pactado con PNV, esos que sólo quieren sacar dinero, a toda costa y así lo dicen los populares, pero cuando se trata de llegar a la Moncloa, todo vale. Después de haber pasado por dos elecciones generales, donde nadie se puso de acuerdo, meses y meses sin gobierno.

Con tanta corrupción la solución de los populares era regenerar el partido, caras nuevas y quitar a las viejas glorias convertidas en noticia por saber cuanto dinero se ha llevado. Regeneración que es mentira, son los mismos, o las antiguos “triunfitos” al frente de otra cosa, como Esperanza Aguirre cuando fue candidata a alcaldesa después de haber sido ministra, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid. ¿Eso es regeneración? Claro está que los ciudadanos estamos hartos y que estamos muy divididos, cada vez más, esa incertidumbre que aunque nieguen esta cada vez más presente en nuestras vidas, hace que agarres a un clavo ardiendo.

Ya no votamos lo que queremos ni somos libres para ello, porque ahora lo que se vota es lo menos “malo” que considere cada uno. Cuando llegamos a este punto, es que la política en nuestro país ha fracasado y seguir a fracasando. Todo esto nos está llevando en un coche con un conductor suicida, al resurgimiento de la extrema derecha en España, ya se oye, ya los plenos, ya están ahí fuera, y eso es una mala noticia.

Mariano Rajoy ha fracasado en el tema catalán, nunca se atreve con nada, nunca ha sido claro en nada, hasta en los debates a las elecciones, esas elecciones que nunca habían llevado a nuestro país a dos elecciones y tanto tiempo son gobierno, no dio siempre la cara, la dio por el la vicepresidenta, como en esta ocasión. Un tema tan grave como que Cataluña se independice, no aplicar el artículo 155 pero si mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que eviten votar en los colegios electorales, que imágenes de heridos den la vuelta al mundo, darle a Puigdemont la respuesta en cucharilla lista para meterse en la boca, internacionalizar el conflicto.

Mariano Rajoy el que dice que se preocupa por España, por nuestra unidad, que intenta hacer todo lo posible por avanzar y estemos bien, ¿habrá leído algún periódico extranjero? Cualquiera, da igual. La imagen que el mundo tiene de España es la misma que nosotros tenemos desde dentro: un país de ladrones, corruptos con inseguridad y un paro que apenas baja, con dos grandes conflictos independentistas, uno convertido en terrorismo durante muchos años y otro donde el diálogo ya no vale, aplicar o no la Ley ya no sirve, porque lo han hecho mal desde el principio, la imagen de querer irse, de guerra civil hablan algunos, de terrorismo islámico, de que hasta su propio mentor en algún momento, José María Aznar, ha repetido varias veces que se marche, lo ha pedido, porque nuestro presidente del Gobierno no hace nada o parece que no se entera, nunca tiene narices para nada… Váyase Mariano Rajoy, váyase de una vez.