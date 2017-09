¿No existe el maltrato al hombre?

A los hombres, aquellos que nos maltratan, nos seducen y quitan a nuestros hijos. Aquellos que nos hacen daño gratuito, nos pegan y quitan el salario. Esos hombres que tanto nos han empequeñecido… Esa es la nueva mentalidad emergente, el contagio de un virus mental que esta creciendo en nuestra sociedad, esa lucha por dominar y no por igualdad, una igualdad entre ambos, hombres y mujeres. Parece ser que el hombre queda reducido a escombros con una etiqueta de siempre ser el maltratador. Claro que hay casos y demasiados de violencia de género, mujeres asesinadas, esposas apagadas y manejadas psicológicamente, la lucha por los hijos y las pensiones, pero ¿qué hay de ellos? Charlando con un grupo que se autocalifican como feministas, tienen la gran idea de difundir entre los adolescentes la mentalidad de si en algún futuro tienen hijos, machacar a su ex pareja, sacarle hasta el último céntimo y además que vean poco o nada a sus niños.

Jugar con la niñez o adolescencia de un hijo con padres en plena guerra es peligroso y de algún modo, un arma de destrucción masiva contra el hombre, una especie de manipulación para que sus propios hijos giren la cabeza y se pongan en su contra, un maltrato psicológico hacia el hombre, ese maltrato del que poco se habla. Sin embargo es un tema candente y habitual en nuestros días, la típica frase de “-Sácale hasta el último euro”, por ejemplo, o ese poder de destrucción que son los niños.

Para poder hablar de la realidad de la sociedad hay que hablar de todo y de todas sus raíces, y la realidad es que efectivamente y a una misma como mujer, la indigna, es que cobremos menos que los hombres, cosa antediluviana, creo que no hace falta demostrar, decir o insinuar que somos igual de eficaces, validas y fuertes que los hombres, creo que se da por supuesto, la verdadera batalla no está en enseñar el pecho para conseguir cosas, de hecho sólo sirve para crear más polémica y mal lugar, en mi opinión, estas cosas se hacen y se avanza sobre papel, con verdaderos argumentos, con una unión y ganas de cambiar la mentalidad de hace siglos que todavía arrastran algunas instituciones, también con la discriminación de empresas privadas que nos pagan menos a las mujeres, pero no de ese modo, no se avanza nada ¿no lo veis?

Eso es un tema y otro la violencia de género, nadie ni hombres ni mujeres podemos pegar a nuestra pareja, ni asesinarla, ni vejarla, tampoco apagarla psicológicamente. ¿Qué hay un problema con el maltrato? Por supuesto, hay que denunciar, al momento, esas mujeres que intentan meter con embudo ideas a adolescentes sólo de una parte, deben luchar por animar o decir en el momento si se enteran de algún tipo de maltrato por parte del hombre, al momento a la policía, la violencia de género es un delito castigado, por ello hay que ser valiente y denunciar, demostrar esa valentía que tenemos, para no volver sufrir, para evitar que se comentan asesinatos o suicidios y mucho sufrimiento.

Por otra parte, el maltrato físico y psicológico también se le hace al hombre, y también es habitual, claro que de otro modo, más silencioso, aquella mujer que pega bofetones en la cara al hombre y éste sólo se aparta, porque sabe que es más fuerte, cosa que usamos para enseguida decir ( usan algunos grupos autodenominados feministas) que es casi imposible que la mujer maltrate físicamente al hombre porque éste tiene más fuerza. Psicológicamente con insultos también, es un castigo que puede ser desesperante, continuas palabras insultando, miradas de odio, y el muy estrella, como dije antes, si hay niños por medio, se usan y de la manera más fría. Los hombres también son maltratados, casos a diario y miles. No hay lucha ni tampoco salidas en las calles por aquellos hombres que tras un divorcio,, el maltrato fue tal que no pudo volver a ver apenas a su hijo.

El maltrato también se hace el los juzgados, mintiendo, manipulando y usando a tu propio hijo como estrategia manipuladora para ganar la batalla. ¿Para qué tenemos leyes y condenas? Si cualquiera puede verter en el hombre o mujer un veneno de ideas feministas o machistas y así usarlo para tener la razón siempre por inercia en cualquier caso. ¿Eso es lo que queremos? ¿Dominar las mujeres? ¿Por qué no absoluta igualdad? Dominar muestra el ego que cada ser tiene en su interior. Dominar es machista tanto para mujeres como para hombres.