65 Edición del Festival de San Sebastián

Se celebra del 22 al 30 de Septiembre la 65 edición del Festival de cine de San Sebastián. Su primera edición arrancó como semana internacional de cine el 21 de septiembre de 1953 impulsada por el comercio de la ciudad.

En 1954 adquirió la denominación de Festival de Cine,en 1955 el festival otorgó la primera concha de plata que se llevó la película Giorni D amore de Giussepe de Santis. En 1957 le fue concedido al festival lo que se llama la categoría A (queda establecido la concha de oro como premio principal); festival que compite con los mejores de Europa como el de Cannes o Venecia.

Por este festival han pasado las mejores películas de la historia del Cine,aquí se estrenaron dos de las obras de arte de Alfred Hitchcock; Vértigo y Con la muerte en los talones. Año tras año este Festival se ha convertido en el referente donde se estrenan las mejores películas del mundo.

El festival de este año estará arropado por maestros del cine mundial,6 directores españoles y el actor argentino Ricardo Darín que recibirá el premio Donostia.

En la sección oficial estarán las siguientes películas; el autor(Manuel Fernández Cuenca). The Disaster Artist(James Franco), Handia(Aitor Arregui y Jon Maraño), La vida y nada más (Antonio Méndez Esparza), Licht/Mademoiselle (Barbara Albert), Le Lion est mort ce soir(Nouhiro Suwa), Love me not(Alexandros Arvanas). C est la vie! (Oliver Nakache y Éric Toledano), Soldiers, Story from Ferentari (Ivana Mladenovic),Sollers Point (Matt Porterfield),Sumergence (Win Wenders), Una especie de familia (Diego Lerman).

Submergence de Win Wenders inaugurara la 65 Edición.