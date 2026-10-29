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El ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif. Europa Press

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Óscar Puente, el ministro que no soldó el raíl pero tampoco supo frenar el tren

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El arte de no pensar en uno mismo

Hay una frase que, en política, suele preceder a las peores decisiones: «No estoy pensando en mí». Óscar Puente la pronunció este miércoles desde el centro de control de Adif en Atocha, horas después de que un AVE embistiera a un Iryo detenido en la vía cerca de Urda, dejando al menos 68 muertos. El ministro de Transportes, con la serenidad de quien ya ha aprendido el manual de resistencia ante el fuego, descartó dimitir y atribuyó el siniestro a «decisiones inexplicables». Qué alivio. Durante un momento temí que fuera a decir que él no había conducido el tren.

El currículum que ya merece un capítulo aparte

Porque, seamos honestos, el historial de Puente en materia de catástrofes ferroviarias ya merece un capítulo aparte. En enero, el descarrilamiento de Adamuz dejó 46 muertos y más de 120 heridos tras la rotura de un carril en la línea Madrid-Sevilla. Las víctimas le pidieron la dimisión en el Senado. Su respuesta, inmortalizada, fue: «Yo no he soldado el raíl». Es una defensa impecable. Nadie ha sugerido que el ministro empuñara la soldadura. Se le pedía responsabilidad política, no un certificado de profesionalidad como operario de vía. Pero claro, pedirle a un ministro sanchista que asuma consecuencias por lo que ocurre bajo su mandato es casi tan injusto como pedirle a un capitán que responda por el barco que se hunde porque él no construyó el casco.

Urda: la misma línea, el mismo hombre, el mismo gesto

Ahora llega Urda. Otra vez la línea Madrid-Sevilla. Otra vez decenas de familias destrozadas. Y otra vez el mismo hombre explicando, con gesto grave, que lo sucedido es «inverosímil». Un tren de alta velocidad no debería alcanzar a otro. Los sistemas de seguridad existen precisamente para que eso no pase. El sistema LZB falló, el control de Atocha tomó el mando y, según el propio ministro, alguien autorizó al AVE a reanudar la marcha «con normalidad» con una señal roja y un tren detenido más adelante. Puente califica esa decisión de inexplicable. Yo tengo otra palabra: negligencia. Pero claro, la negligencia es incómoda porque, a diferencia del raíl, sí tiene dueños.

La prodigiosa capacidad de escurrir el bulto

Lo verdaderamente prodigioso es la capacidad del ministro para convertir cada tragedia en un ejercicio de gestión emocional ajeno. En Adamuz, él no soldó el raíl. En Urda, él no pulsó el botón que autorizó la marcha. Él solo está ahí, pensando en esclarecer los hechos, no en sí mismo. Qué generosidad. Mientras tanto, las víctimas de Adamuz siguen esperando la visita prometida a Huelva, esa que Puente aseguró que haría y que, cuatro meses después, seguía sin producirse. El ministro prometió ir. No fue. Pero, ojo, tampoco soldó el raíl. Hay que reconocerle la coherencia: no hace nada de lo que promete, pero tampoco hace nada de lo que se le imputa.

Dos tragedias en la misma línea y un Gobierno que prometió que los trenes no se caían

La ironía más amarga es que este Gobierno llegó prometiendo una España donde los trenes no se caían. Y en menos de un año, la misma línea ha cosechado dos de las mayores tragedias ferroviarias de la democracia reciente. Pedro Sánchez, desde el lugar del accidente, dijo que «no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de alta velocidad» en un año. Tiene razón. No es asumible. Pero lo que tampoco es asumible es que el responsable político de esa infraestructura siga en el cargo porque, técnicamente, no fue él quien apretó el tornillo, pulsó el botón o firmó la autorización. Si el criterio para dimitir es haber ejecutado materialmente el error, entonces ningún ministro dimitiría nunca. Y, mira, quizá esa sea exactamente la idea.

La decencia, esa cosa tan poco rentable

Puente dice que no piensa en sí mismo. Es un alivio. Porque si llegara a pensar en sí mismo, quizá se daría cuenta de que su continuidad ya no es una cuestión de responsabilidad jurídica, sino de decencia política. Y la decencia, esa cosa tan vieja y tan poco rentable electoralmente, exige a veces hacer lo que nadie te puede obligar legalmente a hacer: marcharse. Pero claro, para marcharse hay que haber soldado algo. Y el ministro, hasta ahora, solo ha soldado su propia permanencia en el sillón.

Hay que recordar las declaraciones en las que el ministro defendía la bajísima probabilidad de un choque con víctimas mortales o aseguraba que el ferrocarril vivía "el mejor momento de su historia.

El 23 de enero de 2026, tras el accidente de Adamuz (46 fallecidos), Puente afirmó: "La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad" .

En septiembre de 2024, en el Senado, había declarado: "Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia" .
Nueve meses después de Adamuz, en octubre de 2026, se produjo el choque de Urda (Toledo), con decenas de fallecidos, superando la cifra de la tragedia anterior .

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