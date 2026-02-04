El Aquarium Finisterrae de A Coruña se asoma a la Antártida con "Una historia de pingüinos"

El Ayuntamiento de A Coruña refuerza la programación cultural de la red municipal de Museos Científicos Coruñeses con la apertura de la exposición fotográfica "Una historia de pingüinos" en el Aquarium Finisterrae, una muestra firmada por Sergey Antonenko, fotógrafo ucraniano residente en A Coruña.

La exposición reúne 15 imágenes de pingüinos antárticos, fruto del trabajo de Antonenko, viajero apasionado que ha centrado gran parte de su obra en el agua y sus habitantes, fotografiándolos en lugares como Groenlandia, Islandia, la Antártida, Tierra del Fuego o Sudáfrica.

Su trayectoria ha sido reconocida con premios internacionales, como el Prix de la Photographie en 2025 o el bronce del Paris (PX3) en la categoría Naturaleza/Agua por su serie Icebergs.

Las fotografías permiten descubrir aspectos clave de la biología, el comportamiento y el hábitat de los pingüinos, además de visibilizar las amenazas a las que se enfrentan.

Estas aves, perfectamente adaptadas al entorno marino antártico, ven condicionada su supervivencia por los cambios climáticos que afectan a la expansión y contracción de los hielos.

De las 18 especies conocidas, 11 están amenazadas, y el calentamiento global está provocando un descenso progresivo de sus poblaciones.