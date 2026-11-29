Pedro Sánchez y el Hotel Casa Cornel de fondo. Hotel Casa Cornel / E.E / Canva

El refugio de Pedro Sánchez en el Pirineo: una casa de piedra del siglo XII en un pueblo de 400 habitantes

Quedan pocas horas para conocer los resultados de las elecciones del 29N y saber quién estará al frente del Gobierno.

Mientras la atención se concentra en la jornada electoral, hay otros aspectos de la vida de los candidatos que tampoco pasan desapercibidos.

Sus destinos vacacionales, gustos y los establecimientos que eligen para desconectar también despiertan curiosidad.

Hoy, todos los ojos están puestos en Pedro Sánchez.

El actual presidente del Gobierno decidió alejarse durante unos días de la actividad política y disfrutar de la montaña junto a su mujer, Begoña Gómez, y su familia durante las Navidades de 2024.

El destino escogido fue Cerler, una pequeña localidad del Pirineo aragonés que apenas supera los 400 habitantes.

Cerler

Situado en el Valle de Benasque, este municipio oscense es conocido, entre otras cosas, por albergar una de las estaciones de esquí más destacadas de Aragón, la estación de Cerler.

Con 81 kilómetros esquiables ofrecen numerosas posibilidades para los aficionados a los deportes de invierno.

Precisamente, el esquí y el snowboard fueron algunas de las actividades que centraron aquellos días de descanso familiar.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez en la estación de esquí de Cerler EFE

La visita presidencial, sin embargo, no pasó precisamente inadvertida. El desplazamiento estuvo acompañado de un importante dispositivo de seguridad y también generó cierta controversia, después de que algunos esquiadores increparan al presidente durante un día de esquí en la estación.

Hotel Casa Cornel

Para disfrutar de estos días de escapada navideña, la familia de Pedro Sánchez escogió el Hotel Casa Cornel como punto base.

Se trata de un establecimiento con un marcado estilo rústico, de tres estrellas y ubicado en pleno Casco Antiguo de Cerler, aunque lo suficientemente alejado para disfrutar del entorno.

Asimismo, se encuentra suficientemente cerca de la estación de esquí y muy cerca del Parque Natural de Posets-Maladeta.

Llama la atención a primera vista por que se trata de una antigua construcción de piedra del s. XII que ha sido rehabilitada para mantener buena parte de la esencia arquitectónica de las casas tradicionales pirenaicas.

Hotel Casa Cornel. Grupo Aramon.

Atravesando sus puertas también mantiene ese aspecto rústico de montaña, con una estructura de casa-patio, vigas de madera originales y mobiliario de pino que contribuyen a crear un ambiente acogedor

Mientras, las habitaciones siguen esa misma línea decorativa.

Habitación en Casa Cornel. Hotel Casa Cornel.

Son espacios amplios y confortables, pensados para descansar después de una jornada en la nieve y disfrutar de la tranquilidad de la montaña.

Entre sus equipamientos destacan la calefacción, la televisión y la conexión wifi gratuita. Además, muchas de ellas cuentan con balcón o terraza desde los que contemplar las vistas del valle y las montañas.

El establecimiento también dispone de dúplex familiares, una alternativa con mayor capacidad y una decoración de estilo más moderno para quienes viajan acompañados.

La oferta se completa con un restaurante especializado en cocina casera y tradicional, una enoteca y un desayuno tipo bufé con distintas alternativas para comenzar el día.

Precios

En cuanto al presupuesto, alojarse en Casa Cornel depende bastante de las fechas y de la habitación escogida.

Las tarifas habituales recogidas en portales de reserva se mueven entre los 60 y los 220 euros, aunque los dúplex familiares pueden superar los 300 euros por noche durante los periodos de mayor demanda.

En definitiva, un refugio pirenaico donde, al menos sobre el papel, la tranquilidad está asegurada, aunque la presencia de un presidente del Gobierno siempre puede alterar un poco la calma del lugar.