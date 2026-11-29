El pueblo español perfecto para recorrer a pie: fundado en el s. XIII, es Conjunto Histórico-Artístico y tiene 100 habitantes

Más allá de los bonitos pueblos del Pirineo, Aragón esconde lugares igualmente merecedores de una escapada exprés.

Ejemplo de ello es Anento (Zaragoza), un pequeño pueblo medieval que puede presumir de pertenecer al selecto grupo de 'Los Pueblos más bonitos de España', así como de una historia fascinante.

Anento es uno de los pocos ejemplos exitosos sobre cómo revertir la despoblación.

Tras quedar completamente despoblado a finales del s. XX, con apenas un habitante, los vecinos, veraneantes y antiguos residentes rehabilitaron el pueblo. Ahora, cuenta con 117 habitantes censados y un importante impulso turístico detrás, dada la belleza de la zona y su patrimonio.

No obstante, su historia comenzó mucho antes de superar esta crisis.

Los orígenes de Anento se remontan a 1248 (siglo XIII), cuando Jaime I lo separó de Daroca y lo incorporó a la Comunidad de Aldeas de Daroca, institución a la que perteneció hasta su disolución en 1838.

A lo largo de su historia, el municipio desempeñó un importante papel estratégico en la defensa de la frontera. De hecho, en 1357, durante la Guerra de los Dos Pedros, Anento fue arrasado e incendiado por las tropas castellanas en el conflicto entre los reinos de Aragón y Castilla.

A pesar de ello, aún se conservan piezas clave de su patrimonio.

Qué ver

Ubicado en el Valle del Jiloca, su atractivo comienza mucho antes de llegar al pueblo.

El camino te adentra en un precioso entorno natural modelado por el Aguallueve, un espectacular manantial rodeado de paredes de piedra y musgo que esconde pequeñas grutas en su interior.

Este recorrido es realizable en una ruta sencilla de una hora, apto para familias con niños.

Aguallueve. Así es Aragón.

Una vez en Anento, lo más recomendable es dar un paseo calmado por sus calles estrechas y empedradas donde emergen casas tradicionales restauradas, mimetizadas con el tono rojizo de la roca y el entorno.

En el camino es inevitable llegar a puntos de gran interés patrimonial.

Ejemplo de ello es la Iglesia de San Blas, una iglesia románica del s. XIII que esconde en su interior uno de los retablos góticos más grandes de Aragón y que lleva en esta iglesia desde hace casi 500 años.

Asimismo, Anento cuenta con un castillo medieval del s. XIV, una fortaleza de pequeño tamaño situada en lo alto de un cerro de tierra rojiza, de la que hoy se conserva prácticamente solo la parte oriental.

A pesar de su estado actual, este castillo tuvo la importante misión de refugiar y soportar los ataques de las tropas castellanas de Pedro el Cruel.

Castillo de Anento Wikipedia

Dónde comer

No hay escapada sin un merecido parón para comer. Y, aunque Anento es un pueblo pequeño, cuenta con varias alternativas para sentarse a comer o picar algo.

Una de ellas es el restaurante Horno de Anento, conocido por su cocina casera y con precios que rondan los 20-30 euros.

Si prefieres algo más informal, también puedes acercarte al Bar Mur, un establecimiento tranquilo donde hacer una parada y tomar algo.

Por último, si lo que deseas es ampliar la escapada, siempre puedes acercarte hasta Daroca, situada a apenas 15 kilómetros en coche.

Allí encontrarás una oferta gastronómica más amplia y podrás aprovechar la visita para descubrir su impresionante patrimonio medieval, con antiguas puertas de acceso, una muralla y un castillo.