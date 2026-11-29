El mercadillo ambulante para visitar cada viernes: más de 30 puestos de artesanía, ropa, calzado y productos locales

No hace falta esperar al fin de semana para encontrar un buen plan en el medio rural aragonés.

Cada viernes por la mañana, Sariñena, en la provincia de Huesca, celebra su tradicional mercadillo ambulante.

Una cita semanal que reúne 35 puestos de ropa, calzado, fruta, verduras y productos de temporada en plena calle.

Una propuesta para pasear sin prisas, curiosear entre los tenderetes y, ahora que se acerca la Navidad, aprovechar para buscar algún detalle o regalo diferente.

El mercado se instala en la calle Loreto y abre sus puertas de 9.00 a 14.00.

Así que hay que tener en cuenta un pequeño inconveniente: no es precisamente el mejor plan para quienes trabajan los viernes por la mañana en Zaragoza.

Sin embargo, si estás de vacaciones por la zona de Los Monegros o tienes algún día libre, puede ser una buena oportunidad para acercarte hasta esta localidad oscense.

Con 35 puestos, hay variedad suficiente para dedicar un rato a recorrer el mercadillo.

Entre sus propuestas se pueden encontrar prendas de vestir, zapatos, fruta, verduras y otros productos de temporada.

Además, al celebrarse al aire libre y durante todo el año, es uno de esos mercados tradicionales que mantienen vivo el ambiente comercial de los pueblos.

Si tienes pensado visitarlo, un consejo práctico: aunque cada vez hay más puestos que aceptan tarjeta o Bizum, no todos disponen de estas opciones, por lo que conviene llevar algo de efectivo.

También es preferible acudir a primera hora si vas con carrito de bebé o silla de ruedas, ya que los pasillos pueden estrecharse conforme avanza la mañana.

Qué ver en Sariñena

Ir a Sariñena un viernes puede ser la excusa perfecta para algo más que llenar la bolsa de la compra.

Esta localidad de Los Monegros, situada a aproximadamente una hora de Zaragoza, tiene un pequeño recorrido de patrimonio y naturaleza que merece la pena descubrir sin mirar demasiado el reloj.

Para empezar, toca perderse por las calles del casco antiguo y levantar la vista. Allí aparece la iglesia de San Salvador, un templo neoclásico cuyo aspecto actual se remonta a las obras de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Pero no todo lo que guarda es de esa época: en su interior se conserva la Virgen de las Fuentes, una imagen románica que llegó de la Cartuja de las Fuentes.

La Cartuja Turismo Sariñena

El paseo permite encontrar también algunas antiguas casas solariegas, como la de Francisca Peraled.

La ruta continúa a las afueras, junto al río Alcanadre. Allí se encuentra la ermita de Santiago, un edificio del siglo XIII que conserva un entorno agradable para dar un paseo.

Muy cerca hay, además, un antiguo pozo de hielo, una de esas construcciones tradicionales que recuerdan cómo se las ingeniaban nuestros antepasados para conservar el frío mucho antes de la llegada de los frigoríficos.

Y todavía queda una última parada. A las afueras de Sariñena se extiende su laguna, un humedal protegido como Refugio de Fauna Silvestre y uno de los grandes espacios naturales de Los Monegros.

Laguna Sariñena Eva Casasnovas Turismo Sariñena

Es un lugar especialmente interesante para observar aves y cambiar por un rato el bullicio de los puestos por la tranquilidad del paisaje.

Así que el plan tiene más recorrido del que parece: mercadillo por la mañana, patrimonio en el casco urbano y naturaleza para rematar la visita.