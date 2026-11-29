Confirmado por ley: los trabajadores tendrán derecho a 10 días de permiso "por duelo" cuando fallezca un familiar

Cuando fallece un familiar, lo último en lo que uno piensa es en los trámites que debe realizar para solicitar los permisos correspondientes en el trabajo.

Sin embargo, conocer estos derechos es fundamental, especialmente tras las últimas novedades legislativas en materia laboral.

El pasado 26 de noviembre entró en vigor un nuevo paquete de medidas que introduce cambios importantes en los permisos laborales.

Entre ellos, se incluye un día de permiso retribuido para acompañar en un proceso de eutanasia, la ampliación a 20 semanas del permiso para el cuidado de menores y más días de permiso por el fallecimiento de un ser querido.

Aunque se trata de una norma de carácter provisional, estos permisos ya pueden solicitarse y disfrutarse desde su entrada en vigor.

Al tener rango de decreto-ley, el texto deberá someterse a convalidación parlamentaria en un plazo de 30 días para mantener su vigencia.

Eso sí, una posible derogación no tendría efectos retroactivos.

Por tanto, los permisos que ya se hayan solicitado y disfrutado no podrán dar lugar a una reclamación posterior por parte de la empresa.

Permiso por fallecimiento

En el Estatuto de los Trabajadores ya puede comprobarse esta ampliación del permiso.

Concretamente, el artículo 37.3 contempla que los trabajadores, con previo aviso y justificación, tienen derecho a solicitar sin perder retribución un permiso de "diez días laborables por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad”.

En otras palabras, en el caso de fallecer una pareja de hecho, cónyuge o parientes de primer grado de consanguinidad podrá pedirse 10 días laborables. Es decir, padres, madres, hijos e hijas.

Asimismo, para familiares más lejanos, la normativa también prevé un permiso con una duración de tres días laborables, pudiendo convertirse en cinco cuando haga falta desplazarse para asistir al funeral.

En tal caso, este permiso de tres días se aplica para familiares de primer grado por afinidad (como suegros, suegras, yernos y nueras), o de segundo grado de consanguinidad (abuelos, nietos y hermanos) o afinidad (cuñados, abuelos de tu pareja, cónyuges de los nietos, nietos del cónyuge o hermanastros).

Asimismo, este permiso no tiene por qué disfrutarse inmediatamente después del fallecimiento.

El trabajador podrá elegir cuándo iniciarlo, siempre que lo haga dentro de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento.

Además, si así lo contempla en el convenio colectivo, podrá repartirse en días sueltos, siempre dentro de ese mismo plazo de cuatro semanas.

Conocer estos permisos no evita los momentos difíciles, pero sí permite afrontarlos con algo menos de preocupación y con más dilatación en el tiempo.