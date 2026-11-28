Barbara con su hijo en Monforte de Moyuela. Cedida.

Bárbara, madre soltera en un pueblo de 63 habitantes: "Aquí puedo vivir bien, pago un alquiler de 150 euros"

Cambiar el pueblo por la ciudad para encontrar una vida mejor, ha sido de siempre una tónica general. No obstante, el elevado precio de la vivienda, la dificultad de conciliación familiar y el ajetreo cotidiano de las grandes ciudades ha provocado que ahora se cambien las tornas.

Un claro ejemplo de ello es Bárbara, una venezolana que acaba de mudarse con su hijo a un pueblo de Teruel de tan solo 63 habitantes.

La joven de 26 años salió de Venezuela por la persecución política que sufría su hermano, pasaron por Argentina y Estados Unidos, antes de venir a Europa.

Llegó a España en noviembre de 2023. Su primer destino fue Orihuela Costa (Alicante), pero no imaginaba que acabaría encontrando su sitio en un pequeño municipio de apenas 60 habitantes de la provincia de Teruel: Monforte de Moyuela.

Su llegada al medio rural no fue casualidad. Como madre soltera, Bárbara se había encontrado con muchas dificultades para sacar adelante a su hijo.

En Alicante trabajaba en una tienda de decoración de interiores, cobraba 1.400 euros al mes y pagaba 820 de alquiler.

"No llegaba a fin de mes", recuerda. Además, encontrar una vivienda con un bebé se había convertido en una tarea complicada.

"Llegué al punto de caer en depresión, también por el posparto, pero mucho por no conseguir dónde vivir", explica.

Fue entonces cuando descubrió las iniciativas de repoblación de la España vaciada. Empezó a contactar con ayuntamientos y terminó encontrando Monforte de Moyuela a través de Wanderlust, un agente de ubicación rural.

Visitó el pueblo, le gustó y decidió quedarse. Allí consiguió trabajo como agente de desarrollo local y cultural y una vivienda de alquiler social. "Me cambió la vida. Aquí puedo vivir bien, pago un alquiler de 150 euros", reconoce.

La diferencia económica le permite ahorrar y pensar en tener una vivienda propia, pero también ha mejorado su conciliación familiar.

Antes trabajaba de nueve de la mañana a nueve de la noche; ahora su jornada termina a las dos y media.

Su hijo, además, tiene plaza en la guardería del municipio, algo que no había conseguido en Alicante.

Bárbara con su hijo en Moyuela. Cedida.

Esta experiencia también le ha llevado a impulsar una iniciativa propia para ayudar a otras madres solteras a trasladarse al medio rural. "Normalmente, los proyectos de repoblación están pensados para familias con dos progenitores. No hay ese espacio para ayudar a madres solteras", señala.

Su objetivo es que puedan encontrar una vivienda y unas condiciones que les permitan trabajar y criar a sus hijos.

Nueva vida en el pueblo

Bárbara reconoce que muchos de sus amigos se sorprenden cuando les cuenta que vive en un pueblo tan pequeño. Sin embargo, asegura que ha encontrado más actividad de la que esperaba.

"Monforte cuenta con talleres, pilates, ludoteca y actividades para los niños. La semana que viene por ejemplo haremos un taller de cocina venezolana", relata explicando que hay muchas propuestas para mantener vivo el municipio también durante el invierno.

Desde su puesto de trabajo quiere contribuir a dar visibilidad al pueblo y atraer visitantes.

Entre sus iniciativas están los talleres de cocina, actividades familiares y rutas de senderismo y bicicleta de montaña. También destaca las posibilidades de observar el cielo nocturno gracias a la escasa contaminación lumínica

Servicios

El municipio cuenta con farmacia y médico dos días a la semana, un multiservicio rural y transporte público, aunque para realizar compras más grandes es necesario desplazarse hasta Calamocha.

"Acá tenemos farmacia dos veces a la semana, lunes y viernes, si no me equivoco. También viene médico dos veces a la semana. Después hay, una tienda el multiservicio rural; y los supermercados más grandes como Alcampo o Eroski están a 45 minutos", comenta.

La vivienda sigue siendo otro de los retos. El Ayuntamiento ha rehabilitado casas y ya hay varias familias que han llegado a través de iniciativas de repoblación.

"Actualmente tenemos cuatro familias de repoblación, y se está habilitando una casa para un administrador municipal", explica.

Bárbara todavía tiene que afrontar su primer invierno completo en Teruel, pero tiene claro que quiere aprovechar esta oportunidad. "Quiero que mi hijo esté bien, que esté seguro, que pueda correr por las calles y tener amiguitos en el colegio", explica.

Su historia es también la de una mujer que encontró en un pueblo pequeño una alternativa a las dificultades de las grandes ciudades. Ahora quiere que otras madres puedan tener esa misma oportunidad.