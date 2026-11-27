El pueblo más bonito de España perfecto para una escapada: patrimonio histórico y Bien de Interés Cultural

Cuando se habla del mundo rural, principalmente viene a la cabeza los campos y el sector primario. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los pueblos.

En la comarca del Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca, encontramos una buena cantidad de ellos que merecen una escapada.

Pero hoy hablaremos de Alquézar, uno de los más bonitos de España, que parece haberse quedado detenido en el tiempo.

Con sus casas de piedra levantadas sobre una ladera y su imponente colegiata dominando el paisaje, es uno de esos destinos que merece la pena descubrir sin prisas.

Desde Zaragoza se tarda una hora y media en coche en llegar a la localidad. Una distancia no muy larga, lo que facilita hacer un plan de fin de semana.

Alquézar

Su patrimonio medieval y el entorno natural que lo rodea lo convierten en una propuesta para quienes buscan una escapada diferente este otoño.

La localidad está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Conjunto Histórico.

Alquézar Turismo de Aragón

Su origen está ligado a una fortaleza musulmana conocida como Al-Qasr, que significa castillo o fortaleza y que se levantó en un enclave estratégico sobre el río Vero. Con el paso de los siglos, el pueblo fue creciendo alrededor de este recinto hasta formar el conjunto medieval que se conserva actualmente.

Recorrer sus calles estrechas y empedradas es uno de los primeros planes al llegar. El casco antiguo mantiene su trazado irregular, con viviendas tradicionales de piedra, ladrillo y tapial, balcones, callejones y pasadizos cubiertos. El paseo conduce hasta la Plaza Mayor, también conocida como plaza de Mosén Rafael Ayerbe, un espacio porticado que antiguamente acogía ferias y mercados.

Una colegiata monumental

En la parte más elevada del pueblo se encuentra la Colegiata de Santa María la Mayor, uno de sus grandes símbolos.

El edificio se levantó sobre la antigua fortaleza y conserva elementos de diferentes épocas. Entre ellos destacan algunos restos románicos, el claustro del siglo XIV y sus pinturas murales, que permiten recorrer varios siglos de historia artística.

Castillo de Alquézar. Turismo de Aragón

Pero Alquézar no solo invita a mirar hacia el pasado.

Su ubicación, en pleno Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, también permite disfrutar de la naturaleza y descubrir uno de los paisajes más singulares de Huesca.

Las pasarelas del río Vero, una ruta entre paredes de roca

Uno de los recorridos más conocidos es la ruta de las Pasarelas del río Vero. Se trata de un itinerario circular de aproximadamente tres kilómetros que discurre por el último tramo del cañón, entre paredes de roca caliza, tramos de sendero y pasarelas instaladas sobre el barranco.

Pasarelas de Alquézar. Pasarelas de Alquézar

La excursión permite acercarse al cauce del río, descubrir la Cueva de Picamartillo y contemplar el paisaje desde diferentes alturas. El recorrido requiere alrededor de dos horas y conviene llevar calzado adecuado y consultar las condiciones de acceso antes de comenzar.

En noviembre, Alquézar ofrece una alternativa para quienes prefieren cambiar los bosques de montaña por los paisajes de roca, agua y vegetación de la sierra de Guara.

Una escapada en la que se pueden combinar historia, arquitectura y senderismo en un mismo destino.