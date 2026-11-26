El mercadillo navideño perfecto para este fin de semana en Zaragoza: artesanía, decoración, ropa y gastronomía
La Asociación Sansueña Alumni celebra del 27 al 29 de noviembre la quinta edición del mercadillo solidario de Navidad.
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Zaragoza tiene una nueva cita con la solidaridad y la Navidad.
La Asociación Sansueña Alumni organiza este fin de semana el V Mercadillo Solidario de Navidad, una iniciativa que reunirá compras, ambiente navideño y colaboración con causas sociales.
El mercadillo se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en un local situado en la calle 5 de Marzo, número 5, junto al Pasaje Palafox.
La inauguración tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas y contará con la actuación del Coro de Sansueña, encargado de poner música al inicio de esta quinta edición.
Durante tres días, los visitantes podrán acercarse a este espacio para adelantar algunas compras navideñas y colaborar con dos proyectos solidarios.
Y es que toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza y a las becas de estudio de la Fundación Sansueña-Montearagón.
El mercadillo abrirá el viernes de 18.00 a 20.30 horas.
El sábado 28 y el domingo 29 podrá visitarse en horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, y por la tarde, de 17.30 a 20.30 horas.
Una oportunidad para disfrutar del ambiente previo a las fiestas y, al mismo tiempo, contribuir a dos iniciativas que apoyan la investigación y la ayuda frente al cáncer y el acceso a la educación.