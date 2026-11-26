La parrilla como uno de los ejes de Haizea. Haizea.

Destacan la anguila ahumada con remolacha, el tartar de vaca gallega con gamba roja y el risotto de calabaza con papada ibérica y navajas.

Haizea revoluciona su carta con nuevas propuestas que combinan la cocina a la brasa, la originalidad y el buen producto

Haizea presenta una nueva carta que desarrolla la idea con la que abrió sus puertas: una cocina construida alrededor del fuego y del producto.

El restaurante de la calle Blancas amplía su propuesta con nuevas combinaciones de carne, marisco y vegetales.

La brasa recorre buena parte de las novedades, desde la remolacha asada en costra de sal hasta la calabaza del risotto o las navajas que lo acompañan.

Producto y nuevas texturas

La maduración tiene su primer exponente en el montadito de carpaccio de picaña DISCARLUX, con 90 días de maduración y aceite de oliva virgen extra.

La anguila ahumada con texturas de remolacha combina el pescado con remolachas asadas en costra de sal en el horno de brasa, velo, puré y hummus de remolacha.

El plato se completa con quinoa crujiente y demi-glace vegetal, y muestra distintas formas de trabajar un mismo ingrediente.

Anguila ahumada con texturas de remolacha. Haizea.

El tartar de vaca gallega lleva esa búsqueda de combinaciones al encuentro entre carne y marisco.

Se acompaña de carpaccio de gamba roja, condimento gribiche, mayonesa saté, emulsión de yema de huevo curada, cenizas de puerro y alcaparras fritas.

El fuego transforma

Los vegetales tienen un papel destacado en esta renovación.

Las setas de temporada se preparan a la brasa y en escabeche, y se sirven con duxelle de champiñones, puré de escabeche, crema de castañas asadas, yema de huevo curada y dashi vegetal.

El plato reúne distintas elaboraciones alrededor de las setas y las castañas.

En el risotto de calabaza asada a la brasa, el trabajo del vegetal alcanza también a su piel, que se convierte en el crujiente que corona el arroz.

Completan la propuesta un velo de papada de cerdo ibérico y navajas a la brasa: otra de las combinaciones de mar y tierra de la nueva carta.

La carne como protagonista

Junto a estas novedades, la selección de carnes mantiene uno de los ejes del restaurante con el ojo de bife Black Angus de origen argentino y la chuleta Bazkaleku con 45 días de maduración.

La parrilla y la elección de los cortes siguen ocupando un lugar central en la propuesta.

Nuevos contrastes

La parte dulce comienza con un prepostre de crémeux cítrico, acompañado de sablé de limón y gel de naranja sanguina y mandarina, cubierto por un granizado de jengibre y lima.

El postre dedicado al chocolate reúne brownie de chocolate y avellanas, turrón de frutos secos y espuma de chocolate blanco y miso, con salsa de chocolate belga y café.

Los cítricos, el jengibre y el miso extienden la búsqueda de contrastes hasta la parte dulce.

Identidad propia

Haizea es el proyecto de Daniel Pérez, Alex García y el cocinero argentino Josué Goldberg.

Daniel y Alex, también socios de Saucco, dieron el paso de abrir este restaurante junto a Josué, responsable de su cocina.

La experiencia de los dos primeros en el País Vasco y la vinculación del cocinero con la parrilla argentina forman parte de su identidad.

Su nombre, que significa viento en euskera, enlaza esa trayectoria con el cierzo de Zaragoza.

Tras sus primeros meses de actividad, la nueva carta muestra cómo evoluciona el proyecto: más elaboraciones en torno al vegetal, encuentros entre carne y marisco y la brasa como hilo conductor.