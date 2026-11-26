Gran feria de segunda mano hasta el 29 de noviembre: perfecta para encontrar todo lo necesario para la nieve

Las primeras nieves de la temporada ya blanquean la cumbre de Collarada y Villanúa se prepara para recibir la inminente campaña de esquí con una nueva edición de Second Hand, su Feria de Nieve y Deportes de Montaña.

Se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el polideportivo municipal.

La cita se ha consolidado a lo largo de los años como un punto de encuentro para los aficionados a los deportes de invierno y las actividades al aire libre, que encuentran en Villanúa una buena oportunidad para renovar su equipamiento a precios asequibles o dar salida a aquel material que ya no utilizan.

Coincidiendo con la proximidad del inicio de la temporada de esquí, Second Hand volverá a reunir una amplia oferta de material técnico, ropa deportiva y complementos de segunda mano relacionados con la nieve y los deportes de montaña.

Esquís, botas, tablas de snowboard, mochilas, prendas de abrigo y todo tipo de accesorios tienen cabida en un mercado que fomenta el consumo responsable y contribuye a prolongar la vida útil del equipamiento deportivo.

Second Hand 2026. Turismo de Villanúa

La feria ha ido evolucionando a lo largo de su trayectoria hasta especializarse en la compraventa de material de segunda mano, una fórmula que responde tanto a las necesidades de los deportistas habituales como a las de aquellas personas que quieren iniciarse en alguna disciplina de montaña sin realizar un gran desembolso económico.

Resulta especialmente interesante también para las familias con niños, que necesitan renovar con frecuencia su equipamiento de esquí.

Una nueva web

Una de las principales novedades de esta edición es la puesta en marcha de una página web específica de la feria, a través de la cual las personas interesadas en vender su material pueden realizar la inscripción.

La nueva herramienta ha permitido agilizar los trámites y facilitar la organización del mercado.

Second Hand quiere ser también un espacio de encuentro y convivencia en torno a la cultura de la montaña.

Durante los tres días de feria, la actividad comercial se complementará con música y una oferta gastronómica a cargo de varios food trucks, que contribuirán a animar el ambiente del recinto.

Organizada desde el área de Deportes de Villanúa, la feria forma parte del calendario de actividades con el que la localidad dinamiza los meses previos a la temporada invernal, aprovechando su estrecha vinculación con los deportes de montaña y su ubicación en pleno valle del Aragón.