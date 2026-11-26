Entró en vigor: los trabajadores que retrasen su jubilación podrán sumar a su pensión desde 4.800 euros al año

Cada vez hay más trabajadores que optan por seguir trabajando una vez alcanzada su edad de jubilación que, este 2026, se sitúa en los 65 años para aquellos con 38 años y 3 meses o más cotizados, y de 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de ese período cotizado.

Estas cifras a partir del 1 de enero de 2027 cambiarán, subiendo a los 67 años. A no ser que se tenga cotizado 38 años y 6 meses, pudiendo jubilarse a los 65.

Más allá de estos límites mínimos, demorar la pensión tiene grandes beneficios y representa una opción al alza en el mercado laboral español.

Según los últimos datos del Gobierno, las jubilaciones demoradas han pasado de representar el 4,8% en 2019 al 11,2% en septiembre de 2026.

Cómo funciona

Cabe destacar que se trata de una decisión libre e independiente del trabajador, pudiendo elegir la opción de demora que más le convenga.

Generalmente, la Seguridad Social ofrece tres alternativas a quienes deciden retrasar su jubilación más allá de la edad ordinaria.

La primera consiste en aplicar un incremento del 4% por cada año completo trabajado de más.

Por ejemplo, una persona que decida jubilarse un año después de alcanzar la edad ordinaria y opte por el incentivo del 4 % verá cómo su pensión mensual pasa de 1.800 a 1.872 euros.

Un aumento de 72 euros al mes que se mantendrá de por vida.

La segunda opción permite recibir un pago único por cada año cotizado que se retrase la jubilación. La cuantía oscila entre 4.800 y 13.500 euros, en función de los años de demora.

Además, si se acreditan al menos 2 años de demora, puede optarse por la "fórmula mixta".

Esta, como su propio nombre indica, permite combinar los dos incentivos.

Por un lado, se aplica un incremento del 4 % en la pensión mensual por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad legal de jubilación.

A este porcentaje se suma un pago único por cada año completo cotizado durante ese periodo. Su importe equivale a la mitad de la cantidad que correspondería si se eligiera exclusivamente el incentivo a tanto alzado.

Además, si la demora alcanza o supera los once años, el pago único se calcula únicamente sobre cinco años. Por los años restantes, el incentivo se aplica solo mediante el incremento del 4 % anual en la pensión.

Porcentaje adicional

Desde el 1 de abril de 2025, la normativa añade una novedad para quienes opten por retrasar su jubilación.

A partir del segundo año de demora, los periodos que superen los seis meses, aunque no lleguen a completar un año, también darán derecho a un incremento adicional del 2 %, sin tener que esperar a cumplir otros doce meses.

Además, si retrasas tu jubilación y eliges cobrar un pago único no necesitas esperar a cumplir otro año entero para recibir un incentivo.

Por ejemplo, si llevas dos años y siete meses trabajando después de la edad legal de jubilación, esos siete meses adicionales cuentan como medio año a efectos del pago.

Es decir, recibirías la mitad de lo que te correspondería por un año completo de demora.

Asimismo, si deseas conocer la cuantía exacta de tu pensión, puedes calcular el importe en el Simulador de la Seguridad Social.