Entró en vigor: dejar a tu gato más de 72 horas solo en casa está prohibido según la Ley de Bienestar Animal

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y, con ellas, llegan miles de desplazamientos por las carreteras españolas.

Son fechas para reunirse con la familia, reencontrarse con los seres queridos y disfrutar de unos días de descanso.

No obstante, para los propietarios de mascotas siempre existe una pregunta cuando hay que planear este tipo de viajes. ¿Qué hacemos con la mascota?

Aunque muchos optan por llevarlo consigo y disfrutar del viaje en su compañía, otros prefieren dejarlo en casa durante unos días, con comida y agua suficientes, confiando en que podrá desenvolverse sin problemas.

Lo que quizá no todos saben es que esta decisión, aparentemente inofensiva, puede salir bastante cara. Y es que dejar a una mascota sin supervisión durante varios días puede acarrear importantes sanciones económicas.

La situación puede complicarse todavía más si algún vecino advierte de lo ocurrido y decide denunciarlo ante las autoridades.

La Ley de Bienestar Animal es clara al respecto. Su artículo 27 establece que "queda expresamente prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos".

En otras palabras, no puedes dejar a tu gato, hurón u otro animal de compañía sin supervisión durante más de 72 horas consecutivas.

Eso sí, en el caso de los perros, la normativa es todavía más estricta.

Debido a sus necesidades específicas de atención y cuidado, el tiempo máximo que pueden permanecer sin supervisión se reduce a 24 horas.

Para evitar problemas legales y dar a tu animal la atención necesaria, planear este aspecto antes de viajar es fundamental, valorando opciones como dejar a una persona de confianza a cargo de la mascota o optar por contratar un ‘hotel’ para mascotas.

Multas

Las multas por dejar tu gato más de 72 horas sin supervisión dependerán de los daños que presente el animal.

Se considera una infracción leve incumplir las obligaciones o prohibiciones que no lleguen a provocar un daño físico ni alteraciones en su comportamiento.

En tal caso, las multas abarcan de los 500 a los 10.000 euros.

En cambio, si haber dejado solo al animal le ha provocado alguna lesión o le causado otro tipo de daño, puede dejar de ser una infracción leve para ser una grave, con multas que van de los 10.001 a los 50.000 euros.

A fin de cuentas, antes de hacer la maleta, asegúrate de que tu mascota también tiene un plan.