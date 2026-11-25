Toni, propietario de 8 viviendas: "Era camionero, mi objetivo era dejar el trabajo y llegar a 3.000 euros al mes con pisos"

Pese al río de aguas bravas en el que navega el sector de la vivienda en España, hay quienes deciden seguir apostando fuerte por el sector del ladrillo.

Y es que, viendo los precios por metro cuadrado de los últimos años, lo normal es pensar que no hay un buen momento para invertir en vivienda.

No obstante, como bien advierte el refranero español, "quien busca, acaba encontrando".

Ejemplo de ello es Toni, un propietario de 8 viviendas que logró abandonar su trabajo como camionero en busca de una vida más tranquila, gracias a la inversión inmobiliaria.

En una reciente charla en el pódcast del zaragozano Carlos Galán, "Libertad Inmobiliaria", explica cómo logró acumular su patrimonio en este sector.

Del camión a los pisos

"Empecé a invertir en inmuebles porque el trabajo que tenía era bastante pesado. Trabajaba muchas horas como camionero y al final el segundo año me di cuenta de que esa vida no era para mí", afirma Toni.

En la pandemia, tras leerse un libro sobre inversión inmobiliaria y formarse al respecto, se impuso el objetivo de abandonar el camión y generar rentas pasivas con el alquiler de pisos.

No obstante, en lugar de dejar el camión de inmediato, Toni lo utilizó como su mayor motor económico, apalancándose con financiación bancaria para comprar viviendas.

"Gracias al camión he conseguido comprar bastante rápido", afirma el inversor.

Inversiones

Su planteamiento para lograr dejar el camión tenía un objetivo claro.

"Mi objetivo era dejar de trabajar. Te levantas a las 5:30 o 6:00 de la mañana para estar hasta las 19:00 o incluso hasta las 21:00 horas", cuenta, matizando que su meta inicial "era comprar cinco pisos que dieran unos 3.000 euros al mes".

Sin embargo, su primera inversión inmobiliaria llegó antes de establecer esa cifra en su cabeza.

Todo comenzó en 2017, cuando Toni y sus hermanas recibieron en herencia una vivienda modesta, cuyo valor rondaba entre los 12.000 y los 18.000 euros.

Toni decidió comprar las partes de sus hermanas y poner el inmueble en alquiler por unos 350 euros mensuales, una operación que él mismo define como "casi kamikaze" y que emprendió sin contar con formación previa.

Tras esta primera experiencia, comenzó a comprar de manera sistemática en 2020.

Su segunda inversión fue un primero sin ascensor con 3 habitaciones que compró a través de una inmobiliaria por 58.000 euros, destinando 9.000 euros a una reforma integral.

"Ese piso se alquilaba en su momento en 650 euros mensuales a estudiantes durante los meses de invierno y en Airbnb en verano, como estaba en la playa daba buena rentabilidad", afirma.

Tras la revalorización, este mismo piso supera ahora los 150.000 euros de valoración.

Posteriormente, adquirió dos plantas bajas por 30.000 y 26.000 euros. Esta última con un problema de ocupación que alargó un proceso judicial hasta cinco años.

La siguiente inversión fue un primero céntrico y sin ascensor, cuya inversión ascendió a los 53.000 euros. Según explica, originalmente contaba con 3 habitaciones, pero habilitó una cuarta para explotarlo por habitaciones.

"Le estoy sacando unos 1360 euros al mes aproximadamente, con una hipoteca bajita de 168 euros", señala.

Próximo al anterior, compró un segundo piso sin ascensor con cinco habitaciones, también para explotarlo bajo la misma metodología.

En este caso, "estoy sacando actualmente unos 1590 euros y tengo una hipoteca de 212 euros".

Además, adquirió un local por 22.000 euros, lo reformó para convertirlo en vivienda y actualmente lo tiene alquilado por 600 euros mensuales.

En aquel momento, Toni pagaba 250 euros de alquiler por un piso de Sareb con piscina, garaje y zonas comunes.

Cuando la entidad ofreció a los inquilinos comprar sus viviendas, aprovechó la oportunidad y adquirió la suya por 87.000 euros, con garaje incluido.

De camionero a 8 pisos en 5 años - Toni | Podcast

"Crisis del jubilado"

A pesar de alcanzar su objetivo inicial de 3.000 euros al mes y cinco pisos, no sería hasta comprar el octavo cuando vendería su camión y dejaría el trabajo.

"Cuando compré ya el octavo dije bueno ahora sí que sí", afirma.

No obstante, 'no es oro todo lo que reluce'.

A los 38 años, tras un verano de descanso, sufrió lo que define como una "crisis del jubilado" y decidió volver a trabajar por cuenta ajena, esta vez con la tranquilidad de sus ingresos por alquileres.

En total, cuenta con una cartera de ocho inmuebles y representa el ejemplo perfecto de que 'quien quiere, puede'.