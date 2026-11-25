El mercado artesanal ideal para visitar a partir del 29 de noviembre: ropa, bisutería, talleres y música en directo

La Navidad llega a Los Porches del Audiorama con una agenda repleta de actividades para todos los públicos.

Los libros, la música, los mercados de artesanía y los talleres infantiles serán los protagonistas de una programación que se extenderá desde el último fin de semana de noviembre hasta los primeros días de enero.

El centro comercial de La Romareda vuelve a apostar por las actividades familiares y el comercio de proximidad, con varias citas pensadas para disfrutar de estas fechas sin salir de Zaragoza.

Programación

La programación comenzará el domingo 29 de noviembre con Zaramarket Navidad, el mercado literario organizado por la Asociación Zaraletras, que regresa después de su estreno el pasado año.

La jornada se celebrará de 10.00 a 14.30 horas e incluirá puestos de libros, cuentacuentos, pintacaras y talleres infantiles para elaborar un Papá Noel de cartón y slime navideño. También habrá un micro abierto de relatos para los adultos.

La siguiente cita llegará el jueves 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La Fundación Down Zaragoza instalará un mercado de 10.00 a 13.00 horas con productos elaborados por los chicos y chicas de la entidad, como velas, jabones, llaveros y textiles personalizados. Los artículos se ofrecerán a cambio de un donativo cuya recaudación servirá para apoyar la labor de la fundación.

Ya el viernes 11 de diciembre, a las 18.00 horas, los más pequeños podrán participar en el taller gratuito 'Pinta tu bola de Navidad'.

Una actividad organizada junto a Hoja de Ruta 80 en la que cada niño podrá decorar su propio adorno para colgarlo después en el árbol de casa. Para participar es necesario inscribirse previamente.

Mercadillo navideño

El comercio local también tendrá un papel destacado. El Mercado de Los Porches celebrará dos ediciones especiales de Navidad, los domingos 13 y 20 de diciembre, de 10.30 a 14.30 horas.

La muestra reunirá a más de una veintena de expositores de artesanía, diseño, moda, arte y pequeño comercio, una oportunidad para encontrar regalos diferentes de cara a las fiestas.

Mercado de Los Porches edición Navidad. Pineapple Comunicación

Además, ambas jornadas contarán con un intercambio de esquejes, de 11.00 a 14.00 horas, y un taller creativo organizado por el estudio Petit Zaragoza, de 11.00 a 13.30 horas.

Entre los dos mercados, el viernes 18 de diciembre, la música será protagonista. A las 19.00 horas actuará el Grupo Zetarmonics, coro residente de la Asociación Cultural ZaragozaCanta.

La formación, nacida en 2023 y especializada en música de los siglos XX y XXI, interpretará 'Christmas Lullaby', del compositor británico John Rutter, y estrenará su propia versión de una conocida canción estadounidense que también llegó al cine.

Un espectáculo infantil

La programación navideña de Los Porches del Audiorama se prolongará hasta el sábado 2 de enero. A las 12.00 horas llegará el turno de 'Un, dos, tres, ¡bu!', de la compañía Lü de Lürdes, una propuesta reconocida con el premio del público al mejor espectáculo en la quinta edición del Festival Matarranya Íntim.

Se trata de un cuento que juega con las historias tradicionales para darles la vuelta e invitar a los niños a utilizar su imaginación.

Una forma diferente de empezar el año y descubrir que los cuentos no siempre tienen que terminar como esperamos.

Con esta agenda, Los Porches del Audiorama mantiene su apuesta por convertirse en un punto de encuentro para las familias del distrito durante las fiestas.