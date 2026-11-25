El mercadillo ideal para visitar el 28 y 29 de noviembre: 17 puestos de artesanía, gastronomía y música navideña

La Navidad empieza a asomar en Alcañiz y uno de los planes para dar la bienvenida a estas fechas será pasear por su Mercado Navideño.

La plaza de la Constitución recupera esta cita durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, con 17 casetas en las que encontrar productos para decorar la casa, preparar las comidas navideñas o adelantar las compras de regalos.

Comercios locales, asociaciones y alumnos de viajes de estudios de 4º de la ESO participarán en esta edición de 2026, ofreciendo una variedad de artículos que va desde flores y decoración navideña hasta libros, productos de estética, embutidos, quesos, turrones y tartas.

El mercado también tendrá un espacio dedicado a las asociaciones locales de carácter social, que trabajan en ámbitos como la salud, la asistencia social y la protección de animales.

Una oportunidad para conocer su labor y apoyar sus iniciativas.

La propuesta se completa con música navideña durante las horas de apertura, un photocall en el que los visitantes podrán llevarse una fotografía gratuita y un carrusel infantil.

Tampoco faltará una churrería para poner el toque dulce a la visita.

Cartel Mercado Navideño de Alcañiz. Ayuntamiento de Alcañiz

El mercado abrirá sus puertas el sábado 28 de noviembre, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00. El domingo 29 podrá visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00.

Una propuesta para disfrutar del ambiente navideño en el centro de Alcañiz, descubrir productos de los comercios de la zona y encontrar algún regalo antes de que llegue la Navidad.