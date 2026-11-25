Entró en vigor: los trabajadores pueden pedir teletrabajo o cambiar a jornada continua para conciliar

La dificultad para conciliar la vida familiar y laboral se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los trabajadores por cuenta ajena.

Según un estudio de InfoJobs de 2025, apenas el 29% de la población ocupada aseguraba que le resultaba fácil compaginar ambas facetas.

Sin embargo, no todo depende de la buena voluntad de las empresas. Existen herramientas legales para reclamar una mayor flexibilidad y organizar mejor el tiempo fuera del trabajo.

Una de ellas es la adaptación de jornada, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores que permite solicitar cambios en el horario para favorecer la conciliación.

Aunque suele asociarse a quienes tienen hijos menores de 12 años o familiares con necesidades de cuidado, lo cierto es que esta posibilidad no se limita únicamente a estos aspectos. Otros trabajadores también pueden solicitarla, incluso sin tener hijos a su cargo.

Así lo recoge el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores:

"Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral", establece.

En otras palabras, se podrá solicitar una adaptación en la distribución de la jornada.

En este último caso, si por ejemplo un trabajador tiene una jornada de las 8:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00, podría solicitar la adaptación de jornada para pedir un horario continuo, de las 8:00 a las 16:00, por ejemplo.

Además, podrá exigirse cambios en la forma de prestación del trabajo, pudiendo pedir teletrabajo.

En definitiva, el artículo 34.8 permite cambiar horarios, turnos o modalidad (como el teletrabajo) manteniendo la jornada y el salario, a diferencia de la reducción de jornada, la cual también lleva consigo una reducción salarial.

No obstante, conviene comprobar siempre el convenio colectivo de tu sector antes de realizar la solicitud, ya que puede establecer condiciones más beneficiosas que el Estatuto y un procedimiento concreto a la hora de solicitarlo.

Solicitud

Cabe destacar que la propuesta debe ajustarse a las necesidades de la persona trabajadora y a las organizativas o productivas de la empresa.

Por ejemplo, en trabajos como una panadería no puedes escoger el turno de tarde, ya que la parte importante del trabajo, preparar el pan, se hace de madrugada.

Como mencionaba, el proceso de negociación se rige por convenio. En su defecto, se abre un periodo de negociación que tendrá una duración máxima de hasta 15 días.

Si la empresa deniega la solicitud, debe hacerlo por escrito y alegando razones objetivas. O bien, también puede proponer una alternativa, alegándola también por escrito.

Por último, una vez finalizado el periodo acordado de adaptación, la persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación anterior.