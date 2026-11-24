El pueblo de hace 2.500 años que permanece escondido bajo tierra: un asentamiento ibérico del siglo V a.C

Bajo el suelo de Almonacid de la Cuba, en Zaragoza, permanece enterrado un poblado ibérico de hace unos 2.500 años.

Sus restos han llegado hasta nuestros días prácticamente intactos y los primeros trabajos arqueológicos ya han permitido descubrir parte de este asentamiento del siglo V antes de Cristo.

Sin embargo, los investigadores creen que lo encontrado hasta ahora podría ser solo una pequeña parte de todo lo que esconde el terreno.

Para seguir excavando y conocer mejor este antiguo poblado, la asociación Hispania Nostra y la Asociación Cultural El Varello del Zahorí han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo.

Excavar un poblado ibérico del siglo V a.C. Hispania Nostra

El objetivo es conseguir al menos 6.000 euros, aunque aspiran a alcanzar los 10.000.

El plazo para colaborar termina el próximo 21 de diciembre.

El yacimiento, conocido como el Varello del Zahorí, tiene una característica que lo hace especialmente interesante para los arqueólogos: según las primeras investigaciones, no habría tenido ocupaciones posteriores durante unos 2.500 años.

Esto significa que sus restos podrían conservar información sobre cómo vivían las comunidades ibéricas de aquella época, sin las alteraciones que suelen provocar los asentamientos construidos después sobre un mismo lugar.

Podría ser más grande

La primera cata arqueológica ha despertado las expectativas de los investigadores. Los restos localizados apuntan a que el poblado podría tener una extensión y una importancia mayores de las que se conocían inicialmente.

La nueva campaña permitirá ampliar la zona excavada, localizar otras estructuras y conocer mejor cómo era este asentamiento.

Excavar un poblado ibérico del siglo V a.C. Hispania Nostra

Además, los impulsores del proyecto estudian la posibilidad de dejar algunos restos a la vista para incorporarlos a las visitas guiadas que ya se organizan en Almonacid de la Cuba.

Los materiales que se recuperen también podrían tener un espacio en el futuro museo que proyecta el Ayuntamiento de la localidad.

"Estamos ante una oportunidad para conocer una parte de nuestra historia que ha permanecido oculta durante siglos. Los primeros hallazgos son muy prometedores, pero todavía queda mucho por descubrir y es importante que las excavaciones no se detengan", ha señalado Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra.

Pereda también ha animado a la ciudadanía a colaborar para que este patrimonio pueda recuperarse y convertirse en una oportunidad de futuro para el municipio.

Almonacid de la Cuba

El valor del Varello del Zahorí va más allá de su interés arqueológico.

Su recuperación también podría ayudar a atraer visitantes a Almonacid de la Cuba y a su entorno, en una comarca que busca nuevas oportunidades de desarrollo ligadas a su patrimonio.

La presa romana de Almonacid de la Cuba. Turismo de Aragón

El poblado se encuentra a pocos metros de la presa romana de Almonacid de la Cuba, una construcción hidráulica del siglo I que es uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

La cercanía de ambos enclaves permitiría reunir en una misma visita dos etapas diferentes de la historia del municipio: el pasado ibérico y la huella romana.

Para financiar las excavaciones, la campaña admite donaciones de cualquier cantidad y ofrece distintas recompensas para quienes aporten entre 50 y 250 euros.

Entre ellas hay productos gastronómicos, comidas y estancias en alojamientos del municipio, gracias a la colaboración de establecimientos y vecinos. Además, las donaciones pueden beneficiarse de las deducciones fiscales previstas para las aportaciones a entidades acogidas al régimen de mecenazgo.

Recuperación del patrimonio

La iniciativa se suma a otras campañas impulsadas por Hispania Nostra para recuperar el patrimonio histórico en España.

A través de su plataforma de micromecenazgo, la asociación ha promovido más de 75 proyectos que han conseguido reunir conjuntamente más de 1,4 millones de euros.

Con esta nueva propuesta, Almonacid de la Cuba busca apoyo para seguir descubriendo una parte de su pasado que lleva siglos bajo tierra y que, si las excavaciones continúan, podría convertirse también en un nuevo atractivo cultural y turístico para la localidad.