El pueblo más bonito de España para recorrer a pie: con un castillo del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural

Una plaza porticada, calles de piedra y un castillo con siglos de historia declarado Bien de Interés Cultural.

Cantavieja reúne algunos de los ingredientes que hacen especial una escapada rural: patrimonio, tranquilidad y un entorno natural que merece la pena descubrir sin mirar el reloj.

Esta localidad turolense, situada en plena comarca del Maestrazgo, tiene además una particularidad que llama la atención desde el primer momento: su casco urbano se asienta sobre una muela rocosa, al borde de un impresionante cortado.

Una ubicación que ofrece unas vistas privilegiadas del paisaje y que, durante siglos, también tuvo una importante función defensiva.

Además, Cantavieja forma parte oficialmente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2014.

Qué ver en Cantavieja

Su casco antiguo conserva el trazado medieval y permite descubrir una villa que tuvo un papel destacado en diferentes episodios históricos. Su origen se remonta a una población musulmana conquistada por Alfonso II en 1196.

Poco después, la localidad y su fortaleza pasaron a manos de la Orden del Temple y, posteriormente, de la Orden de San Juan.

Cantavieja. Turismo de Aragón

Uno de los espacios que merece una parada es su plaza porticada, uno de los rincones con más personalidad del municipio.

Sus soportales y la arquitectura tradicional invitan a detenerse y disfrutar del ambiente de esta localidad del interior turolense.

También merece atención su castillo, aunque hoy no se conserve en su estado original.

La fortaleza sufrió importantes daños durante las guerras carlistas del siglo XIX, pero todavía pueden verse largos tramos de las antiguas murallas de mampostería.

Castillo de Cantavieja. Patrimonio Cultural de Aragón

El recinto, de planta triangular y alargada, conserva elementos defensivos como contrafuertes, torreones y aspilleras para fusiles.

Por su valor histórico, está incluido entre los castillos considerados Bien de Interés Cultural en Aragón desde 2006.

Cantavieja invita precisamente a eso: caminar por sus calles, descubrir los edificios históricos y dejarse llevar por un trazado urbano que mantiene la huella de su pasado medieval.

No hace falta preparar una ruta complicada para disfrutarla.

Basta con dedicarle tiempo y dejar que sus rincones vayan apareciendo durante el paseo.

Además, su ubicación convierte la visita en una buena excusa para descubrir otros paisajes y localidades del Maestrazgo turolense.

Una comarca de carreteras panorámicas, pueblos de piedra y naturaleza que merece mucho más que una visita rápida.

Si buscas una escapada diferente, lejos de las prisas y con historia en cada esquina, Cantavieja es una apuesta segura para descubrir uno de los pueblos con más carácter de Teruel.