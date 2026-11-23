El mercadillo ideal para visitar el 29 de noviembre en Zaragoza: más de 15 puestos de ropa, bisutería y gastronomía

Los mercadillos siempre son un buen plan para disfrutar el fin de semana.

El próximo 29 de noviembre, el Gran Hotel de Zaragoza acogerá la décima edición del mercadillo de SAGAS, una cita que reunirá a firmas locales de moda, complementos, gastronomía y artesanía.

La fecha coincide con la jornada de elecciones generales, aunque la organización ya había fijado el día antes de que se convocaran los comicios.

"Ha sido una coincidencia y haremos turnos para que todos podamos ir a votar", explica Belén Morales, presidenta de la Asociación de empresas familiares de Aragón.

El mercadillo abrirá sus puertas a las 11.00 y permanecerá abierto hasta las 20.00.

Detrás de la organización están Peletería Gabriel, La Parisien, Carrilé, Fajas La Peña y Montal, aunque la oferta irá mucho más allá.

Entre los participantes también estarán Eva Pellejero, Nacho Bergara, Antigüedades Maturen, The Girl and The Dog, María Palmero, Boss Power Europa, Julunggul, Bodegas Care, Coccu, Riveli, Mir Atelier y La Ontina.

La iniciativa comenzó en 2014, aunque tuvo que interrumpirse durante dos años por la pandemia. Por eso, la cita de este noviembre alcanza su décima edición.

"Va a ser un día muy chulo, raro porque son las elecciones, pero puede ser también un día ideal para las compras navideñas", señala María Montal, socia de la asociación.

Quienes se acerquen encontrarán bisutería, ropa, bolsos, complementos, productos gastronómicos y diferentes propuestas para regalar de cara a las próximas fiestas. Una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de pequeños negocios y firmas familiares.

"Es una manera de dar visibilidad a los autónomos que cada día suben la persiana. Invitamos a todos los zaragozanos a que apoyen los negocios tradicionales antes que a las grandes plataformas", explica Morales.

Solidaridad

La cita también reservará un espacio para la solidaridad. Como ya es habitual, la organización contará con la participación de una ONG.

En esta ocasión estará presente Isabella IV, fundada por Magda Moreno tras la pérdida de su hija Isabella. La entidad centra su labor en apoyar a niños, jóvenes, mujeres y familias vulnerables de Nicaragua.

Además, la jornada tendrá un acompañamiento musical especial.

Por la tarde, el coro 'En Compañía', formado por alumnos y alumnas del colegio Compañía de María, amenizará las compras con sus canciones.

El carácter familiar es precisamente una de las señas de identidad de este mercadillo.

Los negocios que forman parte de SAGAS pertenecen a familias de segunda, tercera y cuarta generación, por lo que detrás de muchos de los puestos se encontrarán abuelos, hijos y sobrinos.

"Es un día para estar todos juntos: familia, amigos y clientes habituales; pero por supuesto esperamos que venga mucha gente", concluye Belén.