Entró en vigor: los trabajadores pueden pedir información sobre los salarios medios de sus compañeros

La Ley de Transparencia Salarial ya está en vigor en España.

Esta nueva normativa proviene de la Directiva Europea 2023/970, cuyo objetivo es garantizar que hombres y mujeres reciban la misma retribución por realizar el mismo trabajo o uno de igual valor.

Incorpora, además, novedosas medidas sobre transparencia salarial. Ejemplo de ello son, por ejemplo, la prohibición de preguntar sobre el sueldo antiguo en una entrevista de trabajo o, por contrario, dar el salario esperado en las vacantes de empleo, entre otras.

No obstante, una de las medidas más importantes tiene que ver con uno de los temas más polémicos y secretos en un entorno de trabajo. El sueldo de tus compañeros.

Y es que, cuando uno llega nuevo a una oficina puede haber negociado un rango retributivo superior al de aquel que ya lleva unos cuantos años esperando su oportunidad.

Para luchar contra esta descompensación llega la Ley de Transparencia Salarial.

"Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y a recibir por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo", señala el artículo décimo de esta normativa.

En otras palabras, los trabajadores pueden pedir conocer el salario de los compañeros con su mismo puesto y funciones.

Conviene destacar que no te darán el sueldo concreto de cada compañero, sino el promedio del grupo o categoría.

Además, la empresa deberá presentar la información salarial desglosada por retribución anual y por hora trabajada, diferenciando los datos por sexo y por grupos o niveles retributivos.

Del mismo modo, "dicha retribución se facilitará desglosada por complementos, indicando por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos", matiza la norma.

Eso sí, a la hora de pedir esta información hay que seguir un procedimiento específico.

Procedimiento

El trabajador o sus representantes podrá pedir esta información sobre sus compañeros "una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen".

Para responder a esta solicitud, la empresa contará con un plazo de dos meses, debiendo dar al empleado una respuesta motivada.

Asimismo, si la respuesta que da la empresa es inexacta o no queda completamente clara, el trabajador puede pedir aclaraciones y detalles adicionales sobre estos datos, debiendo responder la empresa en un plazo de 15 días.

Extrabajadores

Otra de las novedades es que este derecho no se limita a quienes siguen trabajando en la empresa.

También podrán solicitar esta información los antiguos empleados que hayan dejado la compañía durante el último año.

Con estas nuevas medidas, el sueldo de tus compañeros deja de ser un tema tabú, poniendo la transparencia salarial sobre la mesa para que, a igual trabajo, también haya un mismo sueldo.