El pueblo con un mercadillo del 5 al 8 de diciembre: puestos de artesanía, gastronomía y una caseta de Papá Noel

Hay pueblos que merecen una escapada en cualquier época del año y Panticosa es uno de ellos.

Sus casas de piedra, sus calles estrechas y las montañas del Pirineo como telón de fondo son motivos suficientes para organizar una visita.

Pero este diciembre hay una razón más para acercarse hasta esta localidad oscense: su Mercado Navideño, que volverá a llenar de ambiente festivo el centro histórico durante el puente de la Constitución.

Del 5 al 8 de diciembre de 2026, Panticosa celebrará una nueva edición de esta cita navideña, organizada por La Fragua de Vulcano.

Una propuesta pensada especialmente para las familias que quieran aprovechar los días festivos para hacer una escapada diferente sin salir de Aragón.

El mercado contará con decoración temática y uno de sus grandes atractivos será la caseta de Papá Noel, que tendrá su propio buzón navideño.

Una oportunidad para que los más pequeños puedan acercarse a uno de los personajes más esperados de estas fechas y dejarle sus cartas con sus deseos para Navidad.

Panticosa Aragón Turismo

La ubicación también invita a alargar el paseo más allá de los puestos del mercado.

El centro histórico de Panticosa conserva ese carácter de pueblo de montaña que se descubre caminando sin demasiadas prisas, entre construcciones tradicionales de piedra y calles con encanto.

Entre las visitas que merece la pena incluir está la iglesia de la Asunción, un templo del siglo XVI levantado en estilo gótico tardío sobre otro anterior y declarado Bien de Interés Cultural.

También se puede recorrer el entorno del río Caldarés y acercarse a alguno de los miradores desde los que contemplar las montañas que rodean la localidad.

Panticosa. Aramon

Panticosa, situada a 1.185 metros de altitud, es además uno de los destinos más conocidos del valle de Tena por su estación de esquí y su histórico balneario, otros dos atractivos de la zona durante el invierno.

Está previsto que las pistas abran el próximo 27 de noviembre, pero dependerá de si hay nieve o no.

Si hace frío, subir a esquiar el puente de la Inmaculada y visitar el mercadillo navideño supondrán un plan perfecto para disfrutar en familia.