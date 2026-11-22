Buscan voluntarios para vivir gratis en una finca de 4 hectáreas: "Trabaja 5 horas al día a cambio de casa y comidas"

En una época en la que los alquileres están disparados, la propuesta de vivir gratis en una casa rural a cambio de cinco horas de trabajo al día puede sonar para muchos más tentadora que cualquier oferta inmobiliaria.

En este sentido, buscar opciones de voluntariado es una opción ideal para aquellos que deseen vivir una experiencia diferente.

Destaca una oferta publicada en la comunidad de voluntarios 'Worldpackers', consistente en vivir gratis en medio de la montaña a cambio de 'echar una mano' en una granja de permacultura.

Como advierte el refranero popular, "a veces una imagen vale más que mil palabras".

Casa y la finca. Worldpackers.

Voluntariado

Amanda, la anfitriona de esta experiencia, busca voluntarios que quieran colaborar en su granja de permacultura que cuenta con 4 hectáreas de terreno.

Se trata de una explotación agrícola y de vida diseñada para imitar los patrones de los ecosistemas naturales, buscando ser autosuficiente, regenerativa y sostenible a largo plazo.

"Trabaja 5 horas al día, 5 días a la semana, a cambio de alojamiento y comidas", detalla en la oferta, exigiendo un total de 25 horas semanales de trabajo.

Vistas desde el interior de la casa. Worldpackers.

Normalmente, estas jornadas se desarrollarán en la franja horaria que ocupa de las 8:00 a las 13:00 horas, de lunes a viernes.

Las labores a realizar se centran en ayudar en tareas de siembra, cosecha y otras labores campestres que requiera el mantenimiento de la granja.

Asimismo, piden ayuda con varias tareas de reparación o construcción de la finca, así como tareas de jardinería como ayudar a plantar y cultivar los jardines.

Trabajo en la finca. Worldpackers.

Cabe destacar que hay dos etapas del año especialmente laboriosas. Septiembre, con la recogida de la almendra, y enero, con la recogida de las aceitunas.

Los requisitos para poder acceder a este voluntariado son tener un nivel principiante de inglés, tener entre 25 y 80 años y contar con seguro de viajes.

Además, Amanda acoge por igual a viajeros solitarios que a parejas o dúos de voluntarios.

Beneficios

A cambio de las 25 horas semanales de trabajo se descansarán dos libres a la semana, normalmente los sábados y los domingos.

En lo que a vivienda se refiere, el alojamiento es gratuito, dando la opción de escoger entre una habitación privada para el huésped o una compartida con otro voluntario.

La comida también es gratis, preparando el desayuno, la comida y la cena todos los días que dure la estancia. Asimismo, la casa también dispone de cocina, pudiendo usarla libremente para preparar tus alimentos.

Por otro lado, el servicio de lavandería también es gratuito y hay internet de alta velocidad para trabajar en remoto.

Si estás valorando esta experiencia como una alternativa para desconectar de la rutina o probar una forma de vida diferente, consultar las opiniones de antiguos voluntarios puede ser una buena manera de hacerse una idea de lo que te espera.

"Es una gran y cálida anfitriona con una larga e interesante historia de vida, es una mujer admirable llena de energía. La casa está situada en un hermoso lugar donde estás inmerso en la naturaleza", comenta una antigua voluntaria.