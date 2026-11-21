Elisabeth, primera española sumiller de carne: "El punto es subjetivo, pero lo más importante es sellarla bien"

En España sabemos distinguir un buen vino, conocemos algunas variedades de uva y cada vez son más habituales las catas para aprender a apreciar sus aromas y matices.

Un sumiller ayuda a apreciar lo que tenemos en la copa; no obstante, el vino no es la única especialización culinaria que existe.

La carne también cuenta con sus propios expertos. En España, ese perfil es más desconocido, pero Elisabeth G. Iborra quiere solucionarlo.

Es la primera española titulada como sumiller de carne y ha tenido que viajar hasta Argentina para formarse en una especialidad que todavía no cuenta con estudios universitarios propios en España.

Periodista gastronómica y escritora, con 25 años de trayectoria y otros tantos libros publicados, esta zaragozana encontró en Buenos Aires una nueva forma de acercarse a uno de los productos más presentes en nuestra mesa.

Elisabeth G.Iborra en la cata de carne de Nativo. Cedida.

Allí estudió en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, donde completó una diplomatura con formación teórica y prácticas sobre vacuno, porcino y cordero.

"Es un poco como el sumiller de vinos, pero con las carnes. Intentamos dar mucha información tanto a los consumidores como a los propietarios de restaurantes o de empresas cárnicas para que sepan valorar mejor las carnes y, de alguna manera, evitar que te estén dando gato por liebre", explica.

Su paso por Zaragoza ha tenido una parada especial en Nativo, el restaurante del Grupo Tándem en la zona de Romareda.

El establecimiento acogió el pasado 18 de noviembre una 'Noche de carnes', una cata guiada por Iborra en la que los asistentes pudieron comparar distintas piezas y descubrir qué hay detrás de cada corte. Una experiencia que, según cuenta, tuvo una gran acogida.

Razas españolas

Uno de los objetivos que persigue esta especialista es cambiar la mirada del consumidor y dar más protagonismo a las razas autóctonas. Frente al éxito comercial de variedades extranjeras como el wagyu japonés o el angus, considera que España tiene un patrimonio ganadero que merece mayor reconocimiento.

"Yo lo que quiero poner de moda en España son las razas autóctonas", afirma. Y tiene un motivo para insistir en ello: "En España tenemos 40 razas autóctonas reconocidas por el Ministerio y prácticamente no lo sabe nadie".

Elisabeth G. Iborra, sumiller de carne. Guccio Romano

Para Iborra, que los consumidores conozcan estas variedades y las pidan en restaurantes y carnicerías puede ser determinante para garantizar su continuidad.

"Si los consumidores piden en los restaurantes y en las carnicerías razas autóctonas, los ganaderos tienen un motivo para mantenerlas, para adquirirlas, porque si no al final apuestan por lo que les sale más rentable", explica.

En su opinión, el marketing ha contribuido a popularizar determinadas carnes extranjeras, mientras que otras variedades españolas siguen siendo grandes desconocidas.

"Conocemos la rubia gallega, la retinta pero, sobre todo, conocemos muchas razas extranjeras, tenemos que apostar más por el patrimonio que tenemos aquí, porque hay muchas que están en peligro de extinción y en intentos de recuperación", sentencia.

Chuletón de 35 a 135 euros

A parte de organizar catas, la sumiller también asesora a restaurantes para mejorar sus cartas, explicar la procedencia de sus productos y el tratamiento que ha tenido para transmitir al cliente por qué una pieza puede costar mucho más que otra.

"Necesitamos darle una percepción de valor al cliente para que entienda por qué el chuletón que se está comiendo vale ese precio. Si no lo entiende, normalmente va a salir cabreado y con una reseña negativa", señala.

"Yo no salo la carne; cuando te acostumbras, notas que tiene mucho sabor. Si después de hacerla quieres echarle una sal de escamas, pues bien"

La diferencia entre un chuletón de 35 euros y otro de 135 no está únicamente en el tamaño. La raza, la alimentación, la procedencia o el tiempo de maduración son factores que deben conocerse y comunicarse. "Nosotros pensamos que sabemos mucho de carne, porque somos muy carnívoros; pero en realidad solo sabemos masticar", resume.

Cuando se le pregunta por su pieza favorita, no duda: "Yo soy muy fan del chuletón".

Le gusta especialmente porque el hueso concentra colágeno y grasa y potencia los sabores. De hecho, tiene una recomendación para quienes se sientan a la mesa: "En las catas siempre le digo a la gente que el que no roe el hueso me cae mal", bromea.

También tiene sus trucos para cocinarlo. Lo primero es sacar la carne de la nevera aproximadamente una hora antes para que se atempere. "Además, yo no salo la carne, cuando te acostumbras notas que tiene mucho sabor. Si después de hacerla quieres echarle una sal de escamas, pues bien", comenta.

Después, recomienda utilizar una parrilla muy caliente para sellar bien la pieza: "Lo más importante es sellarla bien, que la parrilla o lo que utilices, esté muy, muy caliente para poder sellarla bien, que haga la reacción de mallar, y conseguir una buena costra exterior".

El punto de cocción depende del grosor y del corte, por lo que utiliza un termómetro para controlar la temperatura. Eso sí, desaconseja cocinar demasiado la carne roja porque pierde jugosidad.

"El punto perfecto también es subjetivo. Pero para mi el mejor es el punto blue, que sería unos 50 grados por el tiempo de la pieza. Pero bueno, si la gente lo quiere a punto, pues está bien. Yo lo que desaconsejo es hacerlo muy hecha porque estás perdiendo jugosidad y se te queda como la suela de un zapato", asegura.

Y aclara una de las confusiones más habituales: "La carne no sangra. Tú lo que tienes en el plato son jugos, y eso es el color que tiene la mioglobina".

Futuros sumilleres de carne

Aunque actualmente vive en Buenos Aires, donde desarrolla trabajos y asesorías por todo el país, Iborra regresa periódicamente a España para impartir catas, participar en seminarios y divulgar esta especialidad. También ha creado la academia Marmoleo.org, donde ofrece formación en sumillería de carne, y trabaja en la creación de una asociación española que reconozca a quienes completen sus cuatro cursos.

Su próximo objetivo es conseguir que esta formación tenga respaldo universitario en España.

También publicará en enero con Planeta el libro 'Experto en Carnes en 24 horas', fruto de sus investigaciones y entrevistas a especialistas de España, Argentina y otros países latinoamericanos.

"En Argentina todo el mundo está viendo mucho más claro el futuro de esta profesión y aquí estamos todavía luchándolo", reconoce.

Su apuesta es que las catas de carne lleguen a ser tan habituales como las de vino. Porque, como defiende esta zaragozana, disfrutar de un buen chuletón también empieza por saber qué tenemos en el plato.