La ruta perfecta para recorrer a pie en otoño: un paisaje de hace millones de años entre miradores y pueblos medievales

El otoño es una buena época para descubrir algunos de los rincones menos conocidos del Pirineo aragonés.

Lejos de las rutas más concurridas, el valle de La Fueva, en la comarca oscense del Sobrarbe, esconde un paisaje en el que se mezclan montañas, pequeñas aldeas, patrimonio medieval y una historia geológica que se remonta a millones de años.

Un destino perfecto para organizar una escapada con amigos y dedicar una jornada a caminar, descubrir y disfrutar de la naturaleza.

Una de las propuestas más interesantes es la geo-ruta Miradores Fovanos: una ventana al trepidante Eoceno, un recorrido que permite conocer cómo se formó esta parte del Pirineo.

La excursión comienza en el aparcamiento de Muro de Roda y propone un recorrido circular de unos 4,41 kilómetros, con 375 metros de desnivel y una duración aproximada de cuatro horas.

Está considerada de dificultad media. Aunque el camino no presenta dificultades técnicas especiales, sí requiere cierta preparación física, ya que el desnivel y la duración pueden hacerla exigente para quienes no estén acostumbrados a caminar por montaña.

El atractivo está en lo que se descubre durante el trayecto.

Las paradas permiten observar diferentes formaciones rocosas, como areniscas, lutitas y calizas, además de fósiles marinos del Eoceno.

Hace millones de años, este territorio tenía unas condiciones geológicas muy diferentes a las actuales. Las rocas conservan las pistas de aquella transformación y ayudan a comprender cómo se levantó y evolucionó el paisaje pirenaico.

Muro de Roda

La escapada merece completarse con una visita a Muro de Roda, uno de los conjuntos medievales más llamativos del Sobrarbe.

Situado en un alto desde el que se domina buena parte del valle, conserva un recinto amurallado y edificios históricos como la iglesia de Santa María de la Asunción y la ermita de Santa Bárbara. Su origen se remonta al siglo XI y está declarado Bien de Interés Cultural.

Muro de Roda. Lafueva.com

También merece la pena acercarse a Tierrantona, capital del municipio, y recorrer algunos de los pequeños núcleos que salpican La Fueva.

El valle conserva un ambiente tranquilo, con paisajes agrícolas y montañosos que invitan a prolongar la visita durante el fin de semana.

A unos kilómetros se encuentra Aínsa, otra buena opción para completar el viaje y disfrutar de su casco histórico medieval.

La Fueva cuenta, además, con alojamientos rurales y casas donde organizar una estancia con amigos.

Una propuesta diferente para este otoño: caminar entre miradores, leer la historia de las rocas y descubrir uno de los valles más tranquilos del Pirineo aragonés.