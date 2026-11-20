Gran mercadillo artesanal del 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre: detalles navideños, actividades y talleres

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) inaugura el jueves 26 de noviembre su tradicional mercadillo navideño solidario, que vuelve a instalarse en la plaza Santa Cruz, en el edificio del Grupo San Valero, junto a la calle San Voto.

El espacio permanecerá abierto hasta el 2 de diciembre, en horario de mañana y tarde, y toda la recaudación se destinará a los proyectos sociales que la entidad desarrolla en Zaragoza.

Un año más, el mercadillo reunirá artículos artesanales y sostenibles elaborados por voluntarios y personas colaboradoras.

La iniciativa propone apostar por un consumo responsable y, al mismo tiempo, recaudar fondos para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad en sus procesos de inserción sociolaboral.

La edición de 2026 incorpora una programación especial dirigida a familias, niños y visitantes de todas las edades.

La exposición de oshibana, una técnica japonesa de arte floral del siglo XV, podrá visitarse durante todo el horario de apertura, del 26 de noviembre al 2 de diciembre.

El viernes 27, de 18:00 a 19:00, y con la colaboración del grupo Orden 66, se instalará un photocall con personajes de Star Wars. El sábado 28, a las 18:30, actuará la Tuna Femenina de Zaragoza.

Cartel Mercadillo Navidad Zaragoza SSVP

Además, el domingo 29, de 18:00 a 19:00, los asistentes podrán participar en un taller de creación de adornos navideños.

"El mercadillo se ha convertido en una cita muy esperada para muchos zaragozanos. No solo es una ocasión para encontrar detalles navideños hechos con cariño, sino una oportunidad para apoyar directamente a quienes más lo necesitan en nuestra ciudad", afirma Teresa Lafuente, coordinadora de la obra social en Zaragoza.

174 años de solidaridad

La Sociedad de San Vicente de Paúl lleva 174 años acompañando a personas en situación de vulnerabilidad en Zaragoza.

En la actualidad, esta labor se desarrolla también a través del Centro Social y de Formación San Vicente de Paúl, desde donde se impulsan programas de acompañamiento, formación e inserción laboral.

En sus dos décadas de trayectoria, este centro ha atendido a más de 11.600 personas y ha facilitado el acceso al empleo a más de 515.

Además, la entidad gestiona el Centro de Recursos San Pablo, que proporciona ayuda básica a una media de 900 vecinos del barrio de El Gancho y desarrolla 195 itinerarios individuales de inserción al año.

Desde abril, también pone en marcha un servicio de acompañamiento voluntario a personas adultas que se encuentran solas en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.