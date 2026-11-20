El Festival Asalto amplía en Épila el arte mural a la cerámica, el retrato y la memoria oral. Ayuntamiento de Épila.

La sexta edición reunió del 16 al 26 de octubre cinco proyectos de seis artistas inspirados en los recuerdos y las tradiciones de los vecinos.

El Festival Asalto amplía en Épila el arte mural a la cerámica, el retrato y la memoria oral

El Ayuntamiento de Épila ha hecho balance de la sexta edición del Festival Asalto Villa de Épila, que entre el 16 y el 26 de octubre llevó el arte contemporáneo a las calles del municipio con una apuesta por la memoria colectiva, la identidad local y la participación vecinal.

Tras cinco ediciones centradas sobre todo en la pintura mural, el festival dio este año un paso más e incorporó disciplinas como la ilustración, el retrato, la instalación artística, la cerámica y la memoria oral. Los vecinos tuvieron un papel destacado: compartieron recuerdos, conocimientos e historias personales que sirvieron de base a las creaciones.

La programación reunió cinco proyectos firmados por seis artistas. Arantxa Recio (Harsa) y Sara Marcos realizaron "Épila: un recorrido ilustrado del territorio", inspirado en paisajes, edificios, costumbres y elementos representativos de la localidad.

Hugo Casanova firmó «La tierra que compartimos», centrado en las personas que forman el municipio, con la colaboración del alumnado de quinto y sexto de Primaria del CEIP Gaspar Remiro, que aportó recuerdos, fotografías e historias familiares.

David Feroce, con "Recetas para la vida", convirtió refranes, canciones, juegos y consejos transmitidos entre generaciones en una propuesta vinculada a la cerámica.

Isabel Garmón trasladó su proceso creativo al Palacio del Conde de Aranda con «Épila al natural», donde retrató a cinco vecinos. Por último, Elisa Terroba presentó «Barricada Cultural», una instalación con libros de segunda mano, aportados en parte por los vecinos, que intervino los huecos de una vivienda.

El festival se completó con actividades musicales, paseos por las intervenciones y un vermú popular. Entre las citas destacó el concierto del grupo Ombligo, el 23 de octubre en el Palacio del Conde de Aranda.

Según el consistorio, Asalto consolida su apuesta por acercar la creación contemporánea al medio rural y por poner en diálogo el arte con la historia, el patrimonio y la vida cotidiana del municipio.