El municipio con un mercadillo de Navidad que abre el 28 de noviembre: chocolatada, talleres, música y regalos

Fraga ya empieza a calentar motores para la Navidad.

La ciudad ha presentado este jueves su programación para unas fiestas que llegarán cargadas de propuestas para todos los públicos, desde los tradicionales belenes y conciertos hasta actividades infantiles, mercados artesanales y celebraciones para despedir el año.

En total, serán 35 actividades bajo el lema 'Regala Fraga, Regala Ciudad', una campaña que también busca dar protagonismo al comercio de proximidad.

El primer gran encuentro con la Navidad tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en los Jardines Juan Carlos I, donde se celebrará el encendido de las luces.

La tarde comenzará a las 16.30 con animación, chocolate y un obsequio navideño para los asistentes. A las 18.00 se entregarán los premios del Concurso de Escaparatismo y, media hora después, llegará uno de los momentos más esperados: el encendido del alumbrado.

Presentación Navidad en Fraga. Ayuntamiento de Fraga

Este año, además, la inauguración tendrá una novedad con vocación participativa: el Árbol de los Deseos.

Los vecinos podrán acercarse hasta el ejemplar que se instalará en los jardines, junto a la escultura 'Gravedad', de Lorenzo Quinn, para colgar sus mensajes e ilusiones de cara a las fiestas.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha destacado que la programación busca llegar a todas las edades, con actividades que van desde el Parque Infantil Lapislázuli hasta las fiestas de Nochebuena y Nochevieja, pasando por los conciertos y las propuestas tradicionales.

Conciertos, teatro y planes

La música tendrá un papel destacado durante estas semanas.

La Sala Florida concentrará buena parte de la programación cultural, con el Concierto de Navidad del Instituto Musical y Conservatorio Municipal, el 12 de diciembre; el espectáculo familiar 'Dumbo, el Musical', el día 19; y el Festival de Villancicos de la Rondalla de Peña Fragatina, previsto para el 27 de diciembre.

Navidad 2024 en Fraga. Ayuntamiento de Fraga Ayuntamiento de Fraga

El calendario musical continuará el 1 de enero con el Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, una de las citas con las que Fraga dará la bienvenida al 2027.

Los niños también tendrán numerosas oportunidades para disfrutar de las vacaciones.

Habrá talleres y cuentacuentos en el Palacio Montcada y las bibliotecas municipales, además del Parque Infantil Lapislázuli, que se instalará en el Pabellón del Sotet del 26 de diciembre al 4 de enero. A estas propuestas se sumará la Ferieta de Juegos al Castell, del 27 al 29 de diciembre.

La programación no se olvidará de quienes prefieren celebrar las fiestas haciendo deporte.

La Papanoelada Motera llegará el 12 de diciembre y la Carrera San Silvestre se celebrará el día 27. También habrá fiestas con DJ en Nochebuena y Fin de Año, con servicio de autobús gratuito los días 18 y 31 de diciembre.

La recta final de las fiestas tendrá dos protagonistas muy especiales: el Chambelán Real, que visitará Fraga el 3 de enero, y la tradicional Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos, el 5 de enero.

Mercados, sorteos y premios

La Navidad también será una oportunidad para apoyar a los establecimientos de la ciudad.

Bajo el lema '¡¡Da vida donde vives!!', el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Fraga y Comarca han preparado una campaña que repartirá 6.000 euros en premios.

El sorteo principal contempla tres premios de 2.000 euros entre los clientes que depositen sus boletos en los comercios asociados. El sorteo final tendrá lugar el 5 de enero en Radio Fraga.

Durante diciembre también habrá sorteos diarios con tarjeta de fidelización, aperturas comerciales en domingo (20 de diciembre y 3 de enero), con premios directos para los clientes, y diferentes acciones para animar las compras navideñas.

Papá Noel visitará la plaza San Salvador el 22 de diciembre y la Ruleta del Comercio estará disponible los días 23 y 28.

A todo ello se sumarán tres mercados para quienes busquen regalos diferentes o productos artesanales: el Mercadillo Navideño Solidario del Colegio Santa Ana, el 12 de diciembre; el Mercadillo Artesanal del Paseo Juan Carlos I, el día 13; y el Tradicional Mercadillo Navideño de la plaza España, el 20 de diciembre.

Belenes para recorrer Fraga

Si hay algo que forma parte de la Navidad fragatina son sus belenes.

La ciudad volverá a apostar por esta tradición con diferentes exposiciones repartidas por sus calles y espacios culturales.

La ruta comenzará con el Belén Aragonés de Manos Unidas, que podrá visitarse en un escaparate de la plaza España a partir del 4 de diciembre. Un día después, el escaparate 'Ca Tonet', en la plaza San Pedro, acogerá el Belén de Playmobil instalado por Juan Carlos Colea.

Desde el 6 de diciembre también podrá visitarse en Casa Cota el Belén de Fraga de la Asociación Belenistas, uno de los montajes más esperados y que cada año recibe miles de visitantes.

La programación belenista tendrá una de sus grandes citas el domingo 20 de diciembre con el XXX Belén Viviente del Junior, que este año rendirá homenaje a So Salvador Montull. Se ofrecerán dos pases, a las 17.00 y a las 19.00.

Como novedad, esa misma tarde se organizarán visitas comentadas gratuitas al Torreón de la Oficina de Turismo, con tres turnos: a las 17.30, 18.00 y 18.30. Para participar será necesario inscribirse.